Les producteurs locaux dénoncent une hausse des prix imposée par Alcool NB

À leur grande surprise et déception, les producteurs d'alcool locaux du Nouveau-Brunswick se font imposer une plus grande majoration de prix que prévu par Alcool NB. Des artisans de bière, de vins et de spiritueux déplorent le manque de transparence de la province et s'inquiètent de l'avenir de l'industrie.

On ne comprend pas pourquoi la province a un besoin d'avoir de l'argent comme ça des petites entreprises , dénonce Sébastien Roy, de la Distillerie Fils du Roy à Petit-Paquetville, dans la Péninsule acadienne.

Plusieurs producteurs ont reçu récemment un avis d'Alcool NB sur la majoration des prix, c'est-à-dire l'augmentation de la somme perçue par la Société de la Couronne sur le prix de vente au détail des produits.

Changement du calcul

Ces changements, qui seront en vigueur le 17 juillet, sont le résultat d'un changement de la méthode de calculs d'Alcool NB, qui base maintenant sa majoration sur le prix de vente des produits et non plus sur le volume.

Selon Alcool NB, ces changements ont été instaurés afin de mieux s'aligner sur les produits non locaux dans les catégories, ainsi que dans d'autres juridictions , indique-t-on dans une déclaration émise par courriel à Radio-Canada.

Alcool NB avait déjà prévu une augmentation moyenne annuelle deux points de pourcentage, mais ces changements à la méthode de calcul se traduiront par des hausses plus élevées que cela pour plusieurs producteur.

On nous avait dit qu'on aurait une augmentation de 2 % par année, mais ils n'ont même pas attendu l'automne [...] Et tout cela a été fait sans consulter les producteur , explique le vice-président de l'organisme Alcool artisanal NB, Douglas Williams.

Exemples d’ajustements de prix de l'alcool Exemples d’ajustements de prix de l'alcool Catégorie Prix unitaire actuel Nouveau prix Bière, 473 ml 4,95 $ 5,29 $ Spiritueux, 750 ml 34,99 $ 35,29 $ Vin, 750 ml 15,49 $ 15,99 $ Cidre, 473 ml 4,79 $ 4,89 $

L'inflation touche déjà les producteurs, le prix des grains et du houblon augmente , souligne Douglas Williams.

Il donne comme exemple une canne de bière de 473 millilitres. Le montant perçu par Alcool NB était en moyenne de 51 cents par canne. Il passe maintenant à environ 71 cents, en moyenne, soit une augmentation de 40 %.

Cela fait aussi passer le prix d'une canne au dessus du seuil psychologique du 5 $, fait remarquer Douglas Williams.

Une nouvelle catastrophique

De son côté, le propriétaire de la Distillerie Fils du Roy, Sébastien Roy, parle d'une nouvelle catastrophique pour les petits producteurs d'alcool locaux.

Il croit que les clients ne voudront pas nécessairement payer encore plus cher pour leurs produits.

Sébastien Roy, de la Distillerie Fils du Roy à Petit-Paquetville, est inquiet pour l'avenir de son entreprise. Photo : Radio-Canada

Notre gouvernement, par son inaction, crée un environnement où ça ne permet pas la prospérité des petites entreprises locales , est convaincu Sébastien Roy.

La cheffe de l'opposition officielle Suzanne Holt est d'accord : Alcool NB doit modifier sa façon de faire pour assurer la survie des producteurs locaux.

Il y a une structure qui doit changer ou un mandat qui doit changer parce que c'est clair que Alcool Nouveau-Brunswick, à ce point, ne peut pas vraiment et ne veut pas vraiment aider les petits producteurs , dit-elle.

Une deuxième tuile pour Fils du Roy

Les changements dans les calculs d'Alcool NB sont un moindre mal pour Sébastien Roy. Il affirme qu'Alcool NB lui a retiré sa désignation de distillerie artisanale et qu'on lui offrirait maintenant 128 $ pour une caisse de 12 bouteilles de son Gin Thuya, alors qu'il recevait auparavant 219 $ pour la même caisse.

Le gin Thuya de la Distillerie Fils du Roy Photo : Radio-Canada / Hélène Raymond

Il est dévasté. Pour conserver son modèle d'affaire, il explique qu'il devra faire passer la bouteille de 31 $ à 46 $.

M. Roy affirme ne pas avoir obtenu d'informations d'Alcool NB sur les changements à cette entente établie en 2014.

Radio-Canada a aussi tenté d'obtenir des explications sur ce cas particulier de la part d'Alcool NB, qui n'a pas répondu.

Nos modèles d’affaire sont on été [basés sur cette entente] et nous avons des engagement de rembourser des dettes pour les prochains 15 à 20 ans. Lorsqu’on change constamment les revenus des petites producteurs trop rapidement, ça créer du stress et éventuellement ça diminue la capacité de s’acquitter de nos obligations financières , indique Sébastien Roy.

Il croit que plus de transparence d'Alcool Nouveau-Brunswick permettrait aux producteurs de vin, de bière et de spiritueux de la province de mieux planifier leur développement de leurs entreprises.

D’après un reportage d’Isabelle Arseneau