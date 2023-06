2 des 8 adolescentes accusées du meurtre d’un SDF à Toronto ont à nouveau été arrêtées

À Toronto, les adolescentes N os 2 et 5 sont de retour depuis plus d'un mois dans un centre de détention juvénile, en attendant d'être à nouveau entendues lors d'une nouvelle audience sur le cautionnement. Elles n'ont toutefois pas été appréhendées pour les mêmes raisons ni pour des raisons de nature violente.

La juge Maria Sirivar, de la Cour de justice de l'Ontario, avait refusé à la fin-février de libérer sous caution les adolescentes No 2 et No 5 pour des raisons qui sont frappées d'un interdit de publication dans cette affaire.

On apprend néanmoins que l'adolescente No 2 a été arrêtée le 4 mai pour deux accusations de violation d'une ordonnance de la cour. La Couronne précise toutefois que ces deux chefs n'ont aucun caractère violent.

Ken Lee a été victime d'une attaque à l'arme blanche dans la nuit du 17 au 18 décembre 2022 à Toronto, selon la police. Photo : Fournie par le Service de police de Toronto

La mineure No 5 a pour sa part été appréhendée le 17 mai, parce que l'une des personnes qui s'étaient portées garantes de sa personne est finalement revenue sur sa décision.

À la demande de la défense, la juge Sirivar a néanmoins ordonné qu'elle soit à nouveau envoyée dans un centre de détention dit ouvert, dans un lieu tenu confidentiel et non dans un établissement à sécurité maximale.

Ces deux jeunes filles attendent maintenant d'être à nouveau libérées sous caution.

L'adolescente numéro 2 (à gauche) à côté de son avocat, Leo Adler, lors de son audience sur le cautionnement le 24 janvier 2023. La procureure Sarah De Filippis est assise devant son ordinateur. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Ce n'est que par hasard que Radio-Canada a appris, mardi, leur arrestation durant une audience de l'adolescente No 8, mais un malentendu a fait en sorte que la juge Sirivar a ordonné la divulgation de l'information à la seule journaliste du Toronto Star qui l'avait sollicitée à l'oral lors d'une requête devant la cour.

Radio-Canada était présente lors de la même audience, mais la requête n'avait été écrite qu'au nom du Toronto Star.

Il a fallu que la Couronne, après avoir à nouveau consulté la défense des deux jeunes, consente à ce que d'autres médias que le Toronto Star puissent avoir les mêmes informations, qui ont alors été envoyées à la Société d'État par courriel ce week-end.

L'adolescente numéro 5 (à gauche) en train de pleurer à côté de ses avocats (dont Nadia Chaabane à droite), avant que son audience sur le cautionnement ne débute le 30 janvier 2022. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Une troisième adolescente, la No 8, est elle aussi toujours en détention préventive, mais contrairement à toutes les autres, elle n'a encore jamais été libérée sous caution et son cas fait toujours l'objet de plusieurs audiences devant les tribunaux. Sa prochaine comparution est prévue le 3 août.

Les cinq autres accusées ont été libérées sous caution entre la fin décembre et la fin février et elles sont soumises à de strictes conditions d'assignation à résidence chez des parents.

Les huit jeunes filles, qui étaient âgées de 13 à 16 ans au moment des faits reprochés, sont accusées du meurtre non prémédité d'un homme en situation d'itinérance, Ken Lee, le 17 décembre 2022, proche de la gare Union au centre-ville de Toronto.

Leur identité est protégée par la loi sur les jeunes contrevenants.

L'avocate Joanne Prince, debout à côté de l'adolescente no 8 (de dos), s'adresse à la personne à la barre des témoins que l'on ne peut identifier. La procureure Sarah de Filippis était sur Zoom (à l'écran) à droite de la juge Maria Sirivar lors de l'audience du 10 février 2023. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

La presse n'est autorisée qu'à publier que quelques informations à leur sujet, comme les accusations auxquelles elles font face, les nouvelles accusations qui seraient déposées durant leur remise en liberté, et les dates de comparution, notamment.

Une inondation (dont on ne peut expliquer la cause) a toutefois provoqué le transfert, à la mi-avril, des mineures Nos 2, 5 et 8, du centre de détention pour jeunes filles ouvert de Brampton à celui de Kenora dans le nord-ouest de l'Ontario.

À ce moment-là, leur transfert dans une zone éloignée avait entraîné, au printemps, une révision judiciaire de la décision de la juge, qui avait alors décidé de les libérer sous caution avec des conditions strictes de remise en liberté.

L'adolescente numéro 5 (à droite) à côté de ses avocats (Nadia Chaabane qui est debout), lors de son audience sur le cautionnement le 30 janvier 2022. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Les huit jeunes filles continuent par ailleurs à comparaître de façon périodique et virtuelle et toujours en groupe, devant un juge de paix cette fois, pour faire avancer leurs dossiers.

À leur dernière comparution en groupe, le 14 juin, toutes les parties se sont entendues pour dégager la date de leur enquête préliminaire, qui a été fixée du 22 avril 2024 au 31 mai 2024.

Aucune date de procès n'a toutefois encore été dégagée, mais il pourrait se tenir au plus tôt à l'automne 2024.

La prochaine audience en groupe est prévue le 14 juillet, toujours sur une plateforme numérique.

La juge Maria Sirivar à l'écran, l'avocate de la défense Daisy Bygrave et l'adolescente No 1. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Les adolescentes Nos 2 et 5 ne sont pas les seules dans le groupe à avoir été arrêtées durant leur remise en liberté.

L'adolescente No 1, qui avait été la première à obtenir un cautionnement à la fin décembre, a elle aussi été appréhendée au début mai, mais les circonstances de son arrestation n'ont toutefois pas été divulguées.

Elle était accusée de voies de fait et d’avoir enfreint une ordonnance de la cour. La Couronne avait toutefois abandonné ces accusations quelques jours plus tard, en expliquant qu’il n’était pas dans l’intérêt public de les poursuivre jusqu’à leur terme.

L'adolescente No 1 avait alors été libérée en vertu de sa caution initiale du 28 décembre 2022.