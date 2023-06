Des écoles de journalisme en Ontario s’adaptent à l’évolution de l’industrie

Des écoles de journalisme de l'Ontario affirment qu'elles adaptent leurs programmes pour mieux refléter les changements dans l'industrie, en enseignant aux étudiants comment raconter des histoires non seulement dans les traditionnelles salles de nouvelles, mais aussi dans d'autres milieux.

Selon les professeurs, c'est un changement qui préparera les diplômés à des carrières pour que celles-ci résistent à plusieurs chocs, notamment à celui de l’embauche. Alors que de nombreux étudiants en journalisme ont été diplômés cette semaine, des licenciements massifs ont eu lieu chez Bell Média.

Dans la même semaine, nous avons cette joyeuse occasion et ce massacre d'emplois chez Bell Média, qui est important et pas bon , commente le directeur du programme de journalisme à l’Université Carleton à Ottawa, Allan Thompson.

La compagnie Bell Canada a annoncé mercredi qu'elle supprimerait 1300 postes, en fermant deux bureaux à l'étranger et neuf stations de radio sous la bannière Bell Média.

Ces coupes interviennent quelques mois après le licenciement de 11 % des rédacteurs des journaux de Postmedia.

Malgré ce tableau sombre, Allan Thompson croit qu’il y a encore de bonnes raisons d’envisager une carrière dans le journalisme, invoquant la nécessité de combattre la désinformation et de fournir des comptes rendus solides et factuels des événements.

Un point de vue que partage Tina Cortese, la présidente de l’école de média Seneca Polytechnic à Toronto. Il y a encore un besoin absolu de journalistes et de très bons reporters , dit-elle.

Mais les écoles de journalisme doivent aussi reconnaître les défis de l’industrie et préparer les diplômés à des carrières au-delà des salles de rédaction traditionnelles, poursuit Mme Cortese.

« Il s'agit de vraiment préparer nos élèves à l'avenir de cette industrie, [...] de créer du contenu sur plusieurs plateformes. » — Une citation de Tina Cortese, présidente de l’école de média Seneca Polytechnic

Selon Ravindra Mohabeer, président du département de journalisme à l'Université métropolitaine de Toronto, les progrès dans l'industrie aujourd'hui ne sont pas aussi clairs qu’ils ne l’étaient auparavant.

Avant, on entrait en école de journalisme parce qu’on avait l’objectif clair de rejoindre un grand réseau , explique-t-il. Maintenant, il y a une plus grande diversité d'endroits que les étudiants peuvent considérer pour s'impliquer dans le récit d’histoires factuelles importantes pour leurs communautés.

Le Mohawk College, à Hamilton, a récemment arrêté les nouvelles admissions à son programme de journalisme, en raison du faible nombre d'inscriptions. Photo : Twitter / Mohawk College

À Hamilton, le Mohawk College a récemment arrêté les nouvelles admissions à son programme de journalisme, en raison du faible nombre d'inscriptions et de diplômés.

L’établissement prévoit toutefois réorganiser ses offres pour mieux s'adapter aux évolutions du secteur. Nous avons l'intention de lancer un programme révisé ou nouveau pour répondre à l'évolution du paysage médiatique , souligne le vice-recteur associé, Wendy Lawson.

De son côté, Gina Lorentz, coordinatrice de journalisme audiovisuel au Fanshawe College, précise que les compétences en journalisme sont aussi utiles dans des domaines extérieurs aux médias, notamment dans les entreprises de communications numériques et dans le secteur à but non lucratif.

Les programmes de journalisme doivent enseigner aux étudiants comment travailler de manière autonome, disent des professionnels du milieux. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Par conséquent, les programmes de journalisme doivent enseigner aux étudiants des compétences de journaliste indépendant et leur apprendre comment travailler de manière autonome, croit Mme Lorentz.

Les écoles de journalisme doivent aussi enseigner aux élèves comment créer du contenu numérique sur plusieurs plateformes, y compris sur les réseaux sociaux à travers différents médias incluant le podcast, disent des professionnels du secteur.

« Ces salles de rédaction du passé n'existent plus. » — Une citation de Gina Lorentz, coordinatrice de journalisme audiovisuel au Fanshawe College

Il s’agit, dit-elle, de fournir aux étudiants l'expérience et la connaissance dont ils ont besoin pour réussir dans cette nouvelle façon de voir notre industrie.

Avec les informations de La Presse canadienne