Parc Jasper : des randonneurs critiquent le piètre état des sentiers de l’arrière-pays

En plein cœur du parc national Jasper, le sentier du Col-Athabasca permet aux randonneurs expérimentés de marcher dans les pas des explorateurs européens qui ont cartographié les Rocheuses, il y a plus de deux siècles. Cependant, pendant une grande partie de l’été, il est impossible de parcourir ce chemin, à cause d’un manque d’entretien.

S’étendant sur un peu moins d’une cinquantaine de kilomètres dans l’arrière-pays, le sentier du Col-Athabasca est l’un des plus longs du parc national Jasper. Cependant, il a été coupé en deux en 2016, lorsqu’un pont qui franchissait un ruisseau a été détruit par les glaces. Sept ans plus tard, Parcs Canada ne prévoit toujours pas le reconstruire.

Depuis la destruction de ce pont, le lieu historique national du Col-Athabasca est impossible à rejoindre lors des mois d’été, car le courant du ruisseau est trop fort et dangereux avant le mois de septembre.

« Certaines rivières et certains ruisseaux ne sont pas enjambés par un pont. Les traversées à [pied] peuvent être dangereuses. Les rivières peuvent être impossibles à traverser en période de crue. » — Une citation de Parcs Canada

Le pont qui traversait le ruisseau Simon, sur le sentier du Col-Athabasca, a été détruit en 2016. Parcs Canada ne prévoit toujours pas le reconstruire. Photo : Fourni par Ben Nearingburg

Dans les années 1970, il y avait des ponts partout

Jasper a toujours été le parc de l’arrière-pays , rappelle Brian Patton, auteur du livre The Canadian Rockies Trail Guide, une référence en matière de randonnée dans les Rocheuses. Selon lui, Jasper a historiquement été un repère des adeptes de randonnée et d’aventure dans l’arrière-pays, encore plus qu’ailleurs dans les Rocheuses.

D’ailleurs, plusieurs sentiers exploités par Parcs Canada sont des anciens chemins forestiers établis par des pionniers, pendant la cartographie des lieux ou la construction du chemin de fer transcontinental.

Quand nous faisions nos recherches dans l'arrière-pays dans les années 1970 et au début des années 1980, les déplacements étaient très faciles. Il y avait des ponts partout. [...] Nous avions rarement les pieds mouillés , se souvient-il.

La situation qui prévaut sur le sentier du Col-Athabasca n’est pas unique. Le sentier du lac Fortress a été amputé du tiers et ne rejoint maintenant plus la frontière avec la Colombie-Britannique depuis qu’un pont suspendu a été emporté par le courant en 2014. Dans les difficiles sentiers de la Limite-Nord et de la Limite-Sud, plusieurs cours d’eau ne sont pas enjambés par un pont.

Le pont suspendu au-dessus du ruisseau Blue a été emporté par le courant en 2014. Depuis, les randonneurs doivent traverser le ruisseau à pied. La photo date de 1976, alors que Brian Patton rédigeait The Canadian Rockies Trail Guide. Photo : Fourni par Brian Patton

À pied ou à cheval, une même réalité

Et même à cheval, la tâche n’est pas plus facile. Tania Millen, une adepte de la randonnée équestre à Jasper, en sait quelque chose.

L'accès aux sentiers est ardu, obtenir des informations [sur l’état des sentiers] est complexe. Je ne me sens pas la bienvenue, mais ça ne m'empêche pas nécessairement d'y aller. Ça rend juste la planification plus difficile , explique-t-elle.

Elle rappelle également que les premiers visiteurs du parc étaient à dos de cheval. Je peux suivre des centaines d'années d'histoire et vivre les mêmes expériences que les gens qui m'ont précédé , illustre-t-elle.

« Je peux toujours imaginer toutes ces empreintes de sabot et ces traces de pas sur les sentiers. » — Une citation de Tania Millien, adepte de la randonnée équestre au parc national Jasper

En avril, la Fédération équestre de l’Alberta, qui représente 18 000 propriétaires de chevaux dans la province, a envoyé une lettre à Parcs Canada, exigeant de mieux entretenir les sentiers à Jasper.f

Tania Millen traverse la rivière Smoky à dos de cheval, dans le parc national Jasper. Photo : Jane Dyck

Un espace sauvage à préserver

Selon Parcs Canada, ce n’est pas nécessairement le coût de reconstruction de ces ponts piétonniers qui explique pourquoi ils n'ont pas été rebâtis.

Il y a les coûts d’opération et d’entretien, tous les travaux nécessaires avant et après la construction que nous devons prendre en considération , explique Alan Fehr, le directeur du parc national Jasper.

« C’est un secteur que nous considérons comme sauvage et où nous ne voulons pas encourager un grand nombre de visiteurs. » — Une citation de Alan Fehr, le directeur du parc national Jasper

Ne pas reconstruire un pont détruit permettrait donc d’assurer la conservation de certains pans du parc, en plein ère de surtourisme dans les Rocheuses.

Or, seulement 0,7 % des 2,4 millions de visiteurs du parc l’an dernier ont campé dans l’arrière-pays.

Selon l’auteur Brian Patton, les adeptes de l’arrière-pays sont généralement plus responsables que les autres utilisateurs du parc.

Les personnes qui utilisent les sentiers de longue distance à Jasper sont plus susceptibles de s’enregistrer [...] ce qui permet de contrôler leur fréquentation. Ce sont les zones de [courtes] randonnées qui sont très fréquentées et où il n'y a pas vraiment de gestion ou de limitation de la fréquentation , explique-t-il.

Alan Fehr, de Parcs Canada, demeure ouvert à un éventuel changement de cap, si les sentiers de l’arrière-pays deviennent de plus en plus populaires.

Il faudra toujours trouver un équilibre avec certains de nos objectifs [de conservation]. Après tout, c’est un parc national , résume le directeur du parc.

Avec les informations de Liam Harrap