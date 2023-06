Feux de forêt : « C’est une semaine critique », prévient la SOPFEU

Le temps sec pourrait également entraîner de nouvelles évacuations dans la région.

Le manque de précipitations et des températures élevées entraîneront un danger d'incendie extrême.

Alors que les feux non maitrisés pourraient prendre de la vigueur, on craint aussi pour les feux contenus et maîtrisés. Les équipes de la SOPFEU sont sur le qui-vive, confirme Josée Poitras, agente à la prévention et aux communications.

Oui, ça va être très sec et il n’y a pas de pluie annoncée, si on fait une moyenne dans l'ensemble du nord du Québec, que ce soit en Abitibi, à Chibougamau, au Saguenay–Lac-Saint-Jean et même sur la Côte-Nord. On attend un degré de sécheresse important et les feux vont reprendre de la vigueur, même ceux qui étaient contenus , précise Mme Poitras.

Les citoyens de Lebel-sur-Quévillon sont autorisés à regagner leur domicile, mais ils doivent être prêts à évacuer à tout moment.

Sur les réseaux sociaux dimanche, la municipalité de La Reine en Abitibi-Ouest demande à ses citoyens, à titre préventif, de se tenir prêts à évacuer.

Les citoyens qui sont dans les régions qui sont touchées ou les plus à risque doivent se tenir prêts au courant de la semaine à évacuer avec des courts préavis , a affirmé en point de presse dimanche la sous-ministre associée à la sécurité civile, Katia Petit.

Elle a rappelé également que des consignes  (Nouvelle fenêtre) pour se préparer à évacuer son domicile peuvent être consultées sur le site du gouvernement du Québec.

Des pompiers provenant des États-Unis, du Portugal, de l’Espagne, de la France et des militaires canadiens sont toujours présents sur le terrain pour combattre les feux.

Josée Poitras de la SOPFEU précise que d'autres demandes de renforts sont lancées.

Les pompiers forestiers de l’Europe, par exemple, qui sont venus prêter main-forte à la SOPFEU vont repartir, mais il y a des équipes en renfort qui vont revenir des mêmes pays probablement

Dans l'ouest du Québec, 48 incendies sont en activité dont 9 sont non maîtrisés.

L’interdiction de faire des feux à ciel ouvert demeure en vigueur dans la région.