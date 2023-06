Lors de messes dimanche, des habitants de Dauphin, au Manitoba, ont allumé des cierges et prié en pleurant les victimes d’un terrible accident de la route. Quinze personnes de la région sont mortes dans une collision près de Carberry jeudi et 10 autres sont gravement blessées.

Les chefs religieux tentent d’aider les résidents à affronter le deuil, explique le curé de l’église catholique Saint-Viateur de Dauphin, l’abbé Michel Nault. Sa messe était dédiée aux victimes.

C’est normal de ne pas se sentir normal aujourd’hui [...], on n'est pas différents des autres, on est humains, on a beaucoup d’émotions , fait-il valoir.

Le silence est toujours lourd à Dauphin selon l'abbé Michel Nault, le prêtre de l'Église catholique romaine St. Viator's. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Pour lui, la prière aide à affronter le silence lourd qui pèse sur Dauphin. On va dans la communauté et, [à première vue], on dirait qu'il n’y a pas de trouble qui se passe. Mais on sait quand on rencontre le monde que ce n’est pas facile , relate le curé.

« Ces sentiments, ces larmes, ce ne sont pas des signes de faiblesse. Pas du tout. Au contraire, ce sont des signes d’amour et que nous partageons notre humanité. » — Une citation de Michel Nault, abbé de l’église Saint-Viateur, à Dauphin

J’ai reçu des messages textes, des appels de tout partout. Le monde prie pour nous. Ça soulage le cœur , ajoute-t-il.

La diaconesse Frances Stewart, de l'église anglicane Saint Paul, déclare qu'elle prévoit offrir une minute de silence aux personnes décédées. Le moment est venu d'offrir du réconfort et de faire preuve de compassion alors que les gens pleurent, affirme-t-elle.

En tant que chrétiens, nous avons ce merveilleux espoir, cette merveilleuse promesse de la vie à venir. Mais à ce stade, l'important est de traverser les premiers jours, puis d'être là pour les mois et les années à venir , ajoute Mme Stewart.

Commencer la guérison

Le père Brent Kuzyk, de l'église orthodoxe ukrainienne Saint George, a consacré une partie de sa liturgie aux victimes de l'accident. Des prières ont été offertes pour les personnes décédées, leurs familles et les secouristes.

Le père Brent Kuzyk, de l'église orthodoxe ukrainienne Saint George, à Dauphin, lors d'une cérémonie dimanche. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

M. Kuzyk a également parlé de la souffrance dans cette municipalité de 8600 personnes située au nord-ouest de Winnipeg. Les prénoms des victimes de l’accident ont été lus lors de la cérémonie.

Le père Kuzyk dit qu'il a passé les derniers jours dans des complexes pour personnes âgées à prier avec les gens. Certaines des victimes vivaient dans ces installations.

Le simple fait de pouvoir verbaliser ce qu'ils ressentent aide toujours , explique le prêtre. Puisque c'est une très petite communauté, tout le monde connaissait quelqu'un dans cet autobus ou avait même de la famille dans l'autobus.

Se rassembler, prier pour ceux qui sont morts, puis les enterrer fait partie du processus de guérison, poursuit-il. Lorsque nous commençons à guérir, nous gagnons en force, nous commençons à comprendre et, ensuite, nous arrivons à préparer nos vies pour la prochaine étape , affirme le prêtre.

Une femme s'est recueillie après avoir allumé un cierge dans l'église orthodoxe ukrainienne Saint George, à Dauphin, dimanche. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Les blessés toujours dans un état critique

Aucune information concernant les funérailles des victimes n’a encore été communiquée au public. Peu avant midi jeudi, un semi-remorque est entré en collision avec un véhicule de transport adapté à bord duquel prenaient place environ 25 personnes près de Carberry, sur l'autoroute Transcanadienne.

Les 25 passagers étaient principalement des aînés de la région de Dauphin, dans l'ouest de la province. Quinze d'entre eux sont morts et dix personnes sont blessées, selon la police. L’organisme provincial de soins de santé Soins communs a indiqué dimanche dans un communiqué que les six patients blessés sont toujours dans un état critique.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) continue son enquête sur l’accident et doit fournir une mise à jour lors d’une conférence de presse à midi, heure du Centre, lundi. Selon un communiqué de la GRC , la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, sera présente. Ce sera sa première disponibilité médiatique au sujet de l’accident.

Avec les informations de Nicholas Frew, de Jérémie Bergeron et de La Presse canadienne