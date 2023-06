Parmi eux, Jean-Pierre Cantin, 83 ans, résident de Saint-Raymond. Il recevait des traitements de chimiothérapie depuis deux ans à Québec.

Ça me [prenait] une heure monter à Québec et pour redescendre, c'[était] 1h30, à cause du trafic , se souvient-il.

Or, depuis quelques semaines, il n’a plus à affronter la route les jours de traitements. Il reçoit maintenant les soins à 2 minutes de chez lui, au troisième étage de l’hôpital régional de Portneuf, dont il est presque devenu le porte-parole depuis, enchaînant les entrevues pour raconter son expérience.

Jusqu'à 3000 traitements de chimiothérapie, d'immunothérapie et de thérapie ciblée pourront être réalisés chaque année dans les nouvelles installations Photo : Radio-Canada

C'est vraiment une délivrance de la route en venant ici , se réjouit-il, tout en reconnaissant l’aide précieuse de sa conjointe qui prenait souvent le volant les jours de traitement, hiver comme été. Ça fait une grosse différence, ce n’est pas pareil pantoute , ajoute-t-il.

Un soulagement pour les patients de l'ouest de Portneuf

Son soulagement est partagé par de nombreux autres patients, particulièrement ceux qui résident dans l’ouest de la région de Portneuf.

Quand on pense aux patients de Saint-Ubalde, de Rivière-à-Pierre, ça leur fait des distances [importantes] quand même , illustre Marjorie Cantin, assistante des services ambulatoires à l'hôpital régional de Portneuf.

En tant qu'assistante des services ambulatoires à l'Hôpital régional de Portneuf, Marjorie Cantin a participé à de nombreuses étapes de la création du service d'oncologie, dont l'acquisition de l'équipement. Photo : Radio-Canada / FLAVIE SAUVAGEAU

De prévoir partir presque 2 heures à l'avance, revenir 2 heures plus tard pour un traitement qui dure parfois 3 heures, c'est quelque chose qui s'ajoute à leurs problèmes , décrit-elle.

En plus de raccourcir les déplacements lors des journées de traitement qui ont tendance à les fatiguer, le fait de se faire soigner plus près de chez eux a d’autres bénéfices pour les patients.

Guylaine Lauzon a pratiqué durant une vingtaine d'années à Amqui. C'est la perspective de participer à la mise sur pied du nouveau centre d'oncologie de Saint-Raymond l'a incitée à s'établir dans la région. Photo : Radio-Canada / FLAVIE SAUVAGEAU

Le fait de l'avoir ici dans leur milieu, ça facilite le transport, ils se sentent moins intimidés, ils peuvent poser plus de questions, la gestion des effets secondaires [...] est beaucoup plus directe et rapide , explique la docteure Guylaine Lauzon, médecin de famille en oncologie.

À écouter : Alex Boissonneault discute des avancées dans le traitement du cancer avec l'hémato-oncologue Olivier Larochelle

Jusqu’à 3000 traitements par année

Le troisième étage de l'hôpital a été complètement rénové pour permettre l’aménagement du nouveau centre de cancérologie. La pharmacie, auparavant située au sous-sol, a été déplacée dans les locaux voisins et adaptée pour la préparation de la chimiothérapie.

Sept patients peuvent être traités en même temps et l’équipe estime qu’elle pourra offrir jusqu’à 3000 traitements de chimiothérapie, d’immunothérapie et de thérapie ciblée par année.

L’arrivée de ce nouveau département représente un investissement de 2,5 millions de dollars. Elle s'inscrit dans une démarche plus large pour régionaliser les traitements aux patients.

Un appareil d'imagerie par tomodensitométrie (TACO) et un service d'hémodialyse ont aussi été inaugurés à Saint-Raymond au cours des dernières années.

Les patients portneuvois qui souhaitent être traités dans leur région doivent en faire la demande à leur médecin spécialiste.