Début de saison lundi pour la traverse Trois-Pistoles–Les Escoumins

Après plusieurs reports, la traverse entre Trois-Pistoles et Les Escoumins reprendra finalement ses opérations lundi. Les réparations sur le navire L'Héritage 1 ont pu être complétées dans la nuit de samedi à dimanche.

La Compagnie de navigation des Basques en a fait l’annonce sur les réseaux sociaux, au plus grand bonheur des usagers qui ont fait part en grand nombre de leur joie d'apprendre la nouvelle.

Alors que le début de la saison était initialement prévu le 19 mai, un bris sur l'arbre d'hélice du bateau aura donc retardé d'un mois le début des traverses entre les rives du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord.

D'après le capitaine du traversier et gestionnaire de la Compagnie de navigation des Basques, Jean-Philippe Rioux, au moment où les équipes étaient finalement prêtes à effectuer les derniers tests du groupe de propulsion samedi, les conditions de navigation n'étaient plus favorables, puisque la marée était trop basse.

Le capitaine du traversier L'Héritage 1, Jean-Philippe Rioux (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Un inspecteur de Transports Canada a tout de même accepté de faire les tests entre 1 h et 5 h dans la nuit de samedi à dimanche afin de permettre un retour à la normale le plus rapidement possible.

« C'est une guerre sans fin qui se termine. J'ai probablement travaillé 60 h par semaine durant un mois, on n'a pas chaumé. » — Une citation de Jean-Philippe Rioux, capitaine de L'Héritage 1 et gestionnaire de la Compagnie de navigation des Basques

La bonne nouvelle est que tout est concluant et L'Héritage 1 peut enfin prendre la mer et remplir sa mission première, soit d'offrir un service de traversier sécuritaire entre Trois-Pistoles et Les Escoumins , confirme le capitaine Jean-Philippe Rioux.

Un coup dur pour les finances

Il explique néanmoins que l'absence de revenus durant les travaux de réparation a eu des répercussions négatives sur les finances de la compagnie.

Au printemps, c'est le temps de l'année où on a le plus de dépenses, donc perdre un mois de revenus, c'est certain que ça créera un impact sur la saison , explique M. Rioux.

Le premier départ est prévu à 6 h lundi à partir de Trois-Pistoles.

Avec les informations de Denis Leduc