Confusion à l’aéroport de Whitehorse : pas d’agent de sécurité, un vol retardé

À l’aéroport international de Whitehorse, des dizaines de passagers ont dû prendre leur mal en patience avant de pouvoir embarquer dans leur avion samedi matin. Aucun agent de sécurité n’était présent pour les contrôler, et certains ont raté leur correspondance à cause du retard occasionné.

Trente minutes avant l'heure prévue de son décollage pour Calgary, James Minifie n’avait toujours pas passé la sécurité de l’aéroport de la capitale du Yukon. Il explique que personne n’était en poste à cet effet.

Dans un message écrit, il ajoute que, malgré le retard occasionné, il a pu récupérer sa correspondance à Calgary. D’autres passagers ont été moins chanceux, selon lui.

Un vol non prévu , dit l’ ACSTA

Dans un courriel, l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA), la société d’État chargée du contrôle de sécurité dans les aéroports, affirme que ses agents se basent sur les horaires de vol prévus et qu’ils n'étaient pas au fait de ce départ.

À 5 h 35, nous avons été avisés qu’un vol non prévu allait décoller de Whitehorse à 6 h 30. Nous avons tenté d’avoir des employés aux points de contrôle le plus vite possible après et tous les passagers ont été contrôlés avant 7 h 15 , écrit Suzanne Perseo, une porte-parole de l’ ACSTA .

L’avion a finalement pu décoller avec 1 heure et 20 minutes de retard.

Un vol régulier, rétorque Air North

De son côté, le représentant d'Air North Benjamin Ryan a affirmé que la compagnie aérienne a dû tenter de joindre plusieurs fois l’ ACSTA avant que des agents de sécurité n'arrivent.

Le vol du samedi matin fait partie du calendrier régulier d’Air North pour l’été, souligne-t-il. La compagnie ne voit aucune raison qui justifierait que les agents de sécurité ne se soient pas préparés pour ce vol.

Benjamin Ryan dit avoir déjà vu des situations similaires dans le passé, bien qu’elles se produisent rarement.

Air North rencontrera les représentants de l’aéroport et de l’ ACSTA lundi afin de comprendre quelle erreur aurait pu mener à cette situation et comment empêcher que la situation se reproduise.

Avec les informations de Ethan Lang