Moncton est la ville dont la population a augmenté le plus par habitant au Canada en 2022. Plus de citoyens, veut aussi dire plus de pression sur la mobilité dans la région. Afin d’améliorer l'efficacité du transport en commun, Codiac Transpo bonifie les trajets et la fréquence de certains de ses circuits les plus fréquentés.

Cette réalité démographique pose d'importants défis pour le transport en commun de la région du Grand Moncton.

Aloma Jardine, porte-parole de Codiac Transpo de Moncton. Photo : Radio-Canada

En fait, est-ce que c'est un défi ? C'est une bonne chose d'avoir accès à plus de passagers. On veut plus de personnes. Le défi, c'est si on peut desservir? , indique Aloma Jardine, porte-parole de Codiac Transpo de Moncton.

L'an dernier, le chiffre symbolique d’un million de passages a été atteint en août. Cette année, Codiac Transpo prévoit que cela pourrait se faire dès juillet.

Une fréquentation plus stimulante

Une fréquentation plus stimulante pour le conducteur Alan McGrath, qui manie le volant depuis 22 ans.

« Le matin, au commencement de notre quart, c'était vide un temps. Mais maintenant, le premier trajet du matin, il y a beaucoup plus de monde. » — Une citation de Alan McGrath, conducteur chez Codiac Transpo

Le transporteur attribue en partie cet achalandage aux nouveaux arrivants.

« Dans les cinq dernières années, presque 90 % de la hausse de la population au Grand Moncton vient de l'immigration. C'est nouveau pour nous, mais c’est vraiment intéressant.

Quelques circuits du service de transport en commun Codiac Transpo sont modifiés pour répondre à la demande. Photo : Radio-Canada

Souvent, ils sont habitués à prendre l'autobus. Et aussi, ils arrivent et ils n'ont pas d'auto le premier jour. Alors, ils se fient aux autobus », poursuit Aloma Jardine.

La hausse du coût de la vie pousse aussi des citoyens vers le transport en commun.

Avec le prix des dépenses, ce n'est pas tout le monde qui a une ou deux autos , est d’avis Alan McGrath.

Modifications sur certains circuits

Afin de répondre à cette demande grandissante, Codiac Transpo apporte des modifications à certains circuits.

Parmi les principaux changements, le nombre de véhicules sur la ligne 51, qui relie le nord de la ville au centre commercial Champlain, est bonifié; la durée du circuit 93 est optimisée pour mieux servir les usagers de Dieppe; et la synchronisation des circuits 81 et 85, qui font le pont entre Riverview et Moncton, est améliorée.

Codiac Transpo prévoit également d'autres virages.

Il y a un nouveau laissez-passer qui s'en vient pour les enfants de moins de 12 ans. Ça va être disponible d'ici l'automne , annonce Aloma Jardine.

Un système d'annonce automatique des arrêts est aussi en route pour favoriser l'accessibilité.

D’après un reportage de Louis-Philippe Trozzo