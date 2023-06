La mobilisation citoyenne reprend pour protéger les terres de Rabaska

L'objectif de la randonnée de 9 km était de parcourir des terres du secteur de Lévis-Est et d'attirer l'attention sur le fait qu'elles ne sont plus en territoire de zonage agricole. Le Collectif sauvetage du patrimoine agricole à Lévis et Beaumont souhaite que l'agriculture soit au cœur de leur exploitation, bien qu'elles ont été exclues de la zone agricole provinciale en 2007.

Le parc industriel Lévis-Est se situerait sur la partie des terrains de Rabaska qui longe l'autoroute 20. Photo : Capture d'écran - Ville de Lévis

C'est le moment parce que l'achat par le Port de Québec n'est pas réalisé encore , rappelle Pierre-Paul Sénéchal, président du Groupe d'initiatives et de recherches appliquées au milieu (GIRAM).

En effet, après la mort du projet de port méthanier de Rabaska au début des années 2000, d'autres projets industrialo-portuaires pourraient voir le jour près de ces terres qui sont dans la mire du Port de Québec pour son expansion à long terme. La mobilisation citoyenne pour bloquer le projet avait été importante à l'époque, le Collectif souhaite réussir à refaire la même chose cette fois-ci.

Pierre-Paul Sénéchal explique que le groupe intervient avant la signature, comme l'a fait le maire de Lévis .

Au début du mois de juin, Gilles Lehouillier a annoncé que la Ville envisage d'exproprier la Société en commandite Rabaska et de prendre possession de certains de ses terrains du secteur Lévis-Est qui sont dans la mire du Port de Québec.

Les terrains Rabaska, à Lévis, sont face à l'Île d'Orélans et aux montagnes de Charlevoix. Photo : Radio-Canada / Amelie Auger

Ces terres sont à préserver selon le Collectif puisqu'elles sont très riches pour la production maraîchère. Valérie Cayouette-Guilloteau, pour le Collectif Sauvetage, rappelle que les terres sont juste en face de l'Île d'Orléans, on est dans les premières terres cultivées au Québec il y a plus de 350 ans. Ce sont des terres agricoles riches. L'Union des producteurs agricoles aussi le dit et le revendique. On est de la tourbière, des milieux forestiers, acéricoles, des plantes indigènes qui sont menacées. C'est un milieu qui est habité.

Des participants à l'activité de mobilisation pour la sauvegarde des terres de Rabaska ont installé des affiches sur leur vélo pour plus de visibilité. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Le GIRAM abonde dans le même sens en ramenant de l'avant l'enjeu de la qualité de vie citoyenne.

Une pétition, soutenue par le député Sol Zanetti, a été lancée sur le site de l'Assemblée nationale et le Collectif affirme que d'autres activités du genre seront organisées cet été pour continuer de mobiliser davantage de personnes de la région à se faire entendre pour protéger ces terres.

Selon des informations de Philippe L'Heureux