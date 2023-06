Deux animaux de compagnie sont sauvés in extremis d’un incendie à Moncton

Le service d’incendie de Moncton a reçu un appel vendredi vers 17 h 30 au sujet d’un incendie de structure sur la promenade Elmwood.

La famille était sortie de la maison en flammes à l’arrivée des pompiers. Mais on leur a dit que six animaux de compagnie étaient encore à l’intérieur alors qu’un septième était sorti de lui-même.

Le chef de la brigade d'incendie de Moncton, Brian MacDonald. Photo : Shane Magee/CBC

Brian McDonald a décrit qu’il s’agissait d’une maison unifamiliale avec le feu s'échappant d’une fenêtre de sous-sol. Il a ajouté que le feu avait commencé à se propager jusqu’au niveau principal, mais qu’il a été rapidement maîtrisé.

La RCR et de l'oxygène aux animaux

Selon le chef, les pompiers ont rapidement localisé les animaux de compagnie, mais plusieurs étaient déjà morts en raison de l’inhalation de fumée. Un chat et un chien ont été sauvés.

Nous avons réussi à en ranimer deux en leur faisant la RCR et en leur fournissant de l’oxygène a indiqué Brian McDonald, ajoutant que tous les camions du département ont des masques à oxygène pour les animaux de compagnie.

Un médecin et un chauffeur de taxi se sont arrêtés pour offrir de l’aide. Ils ont fini par transporter les animaux survivants chez le vétérinaire.

Le médecin a sauté dans la fourgonnette pour administrer de l’oxygène lors du voyage à l’hôpital vétérinaire d’urgence de Riverview.

Un moment désolant pour les pompiers

Brian McDonald a indiqué que les pompiers étaient reconnaissants de leur aide, d’autant plus que bon nombre des premiers intervenants ont aussi des animaux de compagnie. Il a dit qu’il était désolant de voir les animaux inconscients.

« Nous sommes des professionnels, nous apprenons à faire face à cela, mais c’est bouleversant. » — Une citation de Brian MacDonald, chef de la brigade d'incendie de Moncton

Lorsque nous sommes à un feu de structure comme ça, nos ressources sont occupées au maximum. Il est donc difficile pour nous de fournir un moyen de transport pour amener les animaux de compagnie à un vétérinaire.

Le chef de la brigade d’incendie de Moncton a mentionné qu’une personne a subi des brûlures mineures, mais a été soignée sur les lieux.

Selon la Croix-Rouge canadienne, huit membres d’une famille élargie ont été déplacés par l’incendie. La Croix-Rouge canadienne les aide à acheter des vêtements, de la nourriture et d’autres biens de première nécessité.

Selon Brian McDonald, l’incendie a gravement endommagé le sous-sol, et la fumée et l’eau ont endommagé toute la maison. La cause de l’incendie fait l’objet d’une enquête.