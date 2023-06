Les Rimouskois rendent un dernier hommage à Doris Labonté

Doris Labonté est décédé à l’âge de 69 ans le 1er juin après un long combat contre le cancer.

Les membres de sa famille, conscients du souhait des partisans de rendre un dernier salut à l'ex-entraîneur-chef de l'Océanic, étaient sur place afin d’offrir cette opportunité aux Rimouskois.

« Les gens s'offrent leurs sympathies, l'un à l'autre. C'est un signe évident que c'est la grande famille de l'Océanic qui est atteinte par ce deuil, par la perte de Doris Labonté. » — Une citation de Michel Germain, descripteur des matchs de l'Océanic depuis 28 saisons

On le sait que Doris transcende l'organisation et son histoire. Ce qu'il a réalisé avec nous, c'est beaucoup plus gros que nature. On réalise avec les discussions qu'on a avec les gens à quel point c'est important pour eux de rendre un dernier hommage à Doris et de lui dire qu'ils l'aiment , souligne le directeur des communications de l’Océanic, Nicolas Thibeault.

Le directeur des communications de l’Océanic de Rimouski, Nicolas Thibeault Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Pour les partisans qui avaient fait le déplacement, c’était l'occasion de partager de nombreux souvenirs.

Fernand Blier, par exemple, retiendra toujours l’implication de Doris Labonté, qui a entraîné ses deux garçons lorsqu'ils étaient jeunes.

Tout le monde a des souvenirs autant reliés au sport qu'à la personne. C'était un homme très respectueux des jeunes, respectueux des parents et des organisations. Je ne veux pas le monter au ciel, bien entendu, mais c'est tout un homme, on perd un gros morceau , déclare-t-il.

Pour une autre partisane de l'Océanic, Caroline Tremblay, qui suit l’équipe depuis plus de 20 ans, les souvenirs des discussions avec Doris Labonté resteront marquants.

Caroline Tremblay, une fervente partisane de l'Océanic, se souviendra de ses discussions avec Doris Labonté. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Il nous voyait en dehors de la patinoire et il nous parlait, même s’il ne nous connaissait pas personnellement. C'était un grand homme de hockey qui a bâti l'équipe. C'est un homme qu'on aimait beaucoup à Rimouski , soutient-elle.

Doris Labonté a été un personnage marquant de l'histoire de l'Océanic de Rimouski. Il a participé à bâtir la formation en 1995, puis a complété huit saisons comme entraîneur-chef, remportant la Coupe du président en 2000 et en 2005, la Coupe Memorial en 2000 et le Trophée Ron-Lapointe remis au meilleur entraîneur du circuit également en 2000.

Pour la filleule de Doris Labonté, Rose Morissette, voir tous ces gens réunis pour honorer sa mémoire était un réel baume sur le cœur.

La filleule de Doris Labonté, Rose Morissette Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Doris est un homme qui avait la parole facile, il allait voir tout le monde qu'il connaissait, c’est ce que les gens ont vu en cette personne-là. Venir ici pour dire bye et voir la famille, ça fait chaud au cœur , confie-t-elle.

Les hommages avec la famille, les proches et les anciens joueurs ont eu lieu en privé samedi.

Avec les informations de Perrine Bullant