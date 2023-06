Une troisième mouture du projet Carrefour 40-55 à l’ordre du jour

Selon les informations obtenues par Radio-Canada, c’est le directeur de Innovation et développement économique Trois-Rivières (IDE) Mario de Tilly qui fera la présentation aux conseillers municipaux mais aussi aux journalistes qui assistent aux plénières.

Un avis de motion sera par la suite proposé lors du conseil municipal autorisant des travaux de drainage dans le Carrefour 40-55.

Projet de règlement 78:

La conception, la réalisation et la surveillance des travaux de construction de fossés permettant l’acheminement des eaux pluviales vers un fossé existant longeant l’autoroute 40 pour le drainage des rues Charles-Malhiot et Louis-Loranger dans le parc industriel des Carrefours 40-55 et décrétant un emprunt à cette fin de 885 000 $.