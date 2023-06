Un bâtiment est la proie des flammes à Drummondville

Le brasier a pris naissance peu avant 10 h dans l'ancienne gare d'autobus interurbains de Drummondville, sur la rue Hériot.

On a des pompiers de Drummondville et on a aussi une équipe de Saint-Cyrille-de-Wendover et le service d'incendie de Saint-Germain [de-Grantham] , explique Andrew Barr qui est le chef de division au Service des incendies de Drummondville.

Selon les pompiers, aucun blessé n'est à déplorer. Le bâtiment est désaffecté. Des résidents qui habitent à proximité ont toutefois été évacués à titre préventif.

« On a une pelle mécanique sur place qui est en train de démolir la partie du bâtiment où est le feu, afin de protéger les autres bâtiments qui y sont rattachés. » — Une citation de Andrew Barr, chef de division au Service des incendies de Drummondville

Au moment d'écrire ces lignes, la rue Hériot est fermée à la circulation entre la rue des Forges et la rue Marchand.