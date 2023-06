Pas de rues strictement piétonnes au marché Kensington

La refonte proposée du quartier comprenait notamment une intersection entièrement piétonne à l’angle de la rue Baldwin et de l’avenue Augusta, un endroit particulièrement animé.

Environ 90 pour cent des gens consultés approuvaient ce changement. Certains croient même que le quartier en entier devrait être interdit aux véhicules, exception faite des camions de chargement pour les commerces.

On vient juste de sortir d’un café, et il faut éviter des voitures. Ça serait bien d’avoir des zones seulement pour les piétons, surtout dans les petits quartiers comme celui-ci, croit Ariel Jackson, une résidente de Burlington en visite à Toronto pour la fin de semaine.

Cependant, les commerçants et résidents du quartier sont un peu moins enthousiastes à l’idée de rendre ces intersections piétonnières. Seuls 55 pour cent approuvent le projet-pilote.

Sam Bayefsky siège au conseil d’administration du groupe Friends of Kensington Market, qui cherche à conserver le caractère unique du marché.

[Les commerçants] craignent de perdre des clients. Ils craignent que ça ne devienne un autre piège à touristes et ils n’ont pas confiance dans le fait que cela se fera dans le respect des entreprises et des gens d’ici, dit-il.

Une plus grande priorité aux piétons

Face à ces avis divers, la ville de Toronto a décidé de ménager la chèvre et le chou en accordant une plus grande place aux piétons dans sa refonte du quartier.

Ainsi, la limite de vitesse sera réduite dans la plupart des ruelles du marché Kensington. Les trottoirs seront élargis sur l’avenue Augusta, la rue St Andrew et la rue Nassau, et leurs rebords seront arrondis avant de les rendre accessibles.

Les rebords de trottoir de ces rues seront arrondis afin de les rendre davantage accessible. Certains seront même élargis pour faire davantage de place aux piétons. Photo : Ville de Toronto

Les voitures pourront donc continuer à circuler dans le marché Kensington, mais la ville de Toronto n'exclut pas d’explorer à nouveau l’idée de rendre des zones piétonnes. Un projet-pilote pourrait voir le jour, après les travaux de cette année.

Ces conversations ne doivent pas être précipitées, selon la cofondatrice de la fiducie foncière Kensington Market Community Land Trust, Dominique Russell.

Ce Kensington massif et fou est une zone délicate et trop précieuse pour qu’on y fasse des expériences, dit-elle.

Ce que vous risquez, c’est de perdre les entreprises qui font le caractère de l'endroit. Les petites entreprises sont à l'origine de la culture de la rue dans laquelle elles se trouvent et de la ville dans laquelle elles se trouvent, et si l'on fait un geste vide de sens comme la piétonnisation du marché Kensington Market, on porte atteinte à un joyau culturel de notre ville, renchérit Shamez Amlani, un propriétaire d’un restaurant autrefois situé dans le marché.

Dominique Russell, l'une des co-présidente de la fiducie foncière Kensington Market Community Land Trust Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Ratel

Une nouvelle ronde de consultations doit avoir lieu l’année prochaine.

Avec des informations de Tyler Cheese, de CBC News