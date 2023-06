Des autobus scolaires électriques à Jonquière et à La Baie

Des autobus scolaires entièrement électriques circulent dorénavant dans les rues de Jonquière et de La Baie, depuis jeudi dernier. Intercar a investi plus de trois millions de dollars dans l'obtention de 9 autobus électriques.

Le nombre de véhicules a été divisé dans Saguenay en fonction de la longueur des circuits. L’arrondissement de Chicoutimi devra attendre avant d’obtenir ses propres autobus scolaires électriques puisque Intercar craint que l’autonomie de ses engins soit trop courte.

On a 160 kilomètres d’autonomie en parfaites conditions, donc pas trop de vent, la belle température, a expliqué le vice-président aux opérations d’Intercar, David Gilbert. Donc, pour la première année, on les met vraiment sur les plus petits circuits. Ils travaillent sur l’autonomie pour que dans les prochaines années, ça s’améliore, et qu’on puisse faire des voyages spéciaux à travers tout ça, parce que là, présentement ils ne vont faire que des circuits scolaires.

Le vice-président aux opérations d'Intercar, David Gilbert, affirme que les 200 autobus scolaires de sa flotte seront électrifiés d'ici 14 ans. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

David Gilbert ajoute toutefois que l’entièreté de la flotte d'autobus scolaires sera éventuellement remplacée par des versions électriques. On a à peu près 200 autobus, a-t-il ajouté. Là, ce qui arrive, c’est qu’on n’a pas de date d’échéance, mais un autobus scolaire sur un parcours ne peut pas être plus de 14 ans. Donc, d’ici 14 ans, assurément que la flotte va être 100 % électrique.

Un investissement majeur

Ce virage électrique représente un investissement de plusieurs millions de dollars pour Intercar. On parle de plus de 360 000 dollars par véhicule, a indiqué David Gilbert. Donc, il y a vraiment une énorme différence comparée à avant. Il y a quelques aides gouvernementales qui sont là, assurément, qui devront être bonifiées parce que les prix sont vraiment en explosion.

Intercar a installé 24 bornes de recharge à Jonquière et à La Baie, ce qui représente un investissement d'environ un million de dollars. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

Le prix des bornes de recharge doit également être ajouté à ces coûts. Elles viennent d'être terminées, a conclu le vice-président. Il reste le branchement avec la ville à faire, mais on parle d'à peu près un million de dollars pour 19 bornes ici [à Jonquière], puis cinq à La Baie. Donc c'est vraiment des gros investissements qu'on doit faire obligatoirement.

Québec avait annoncé vouloir intensifier l’électrification du transport scolaire grâce à un investissement de 250 millions de dollars, il y a plus de deux ans.

Avec les informations d'Andréanne Larouche