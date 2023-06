Feux de forêt : les citoyens des régions les plus touchées doivent se tenir prêts à évacuer

Cette mise en garde concerne également les régions de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Côte-Nord, alors que la semaine s’annonce déterminante .

Les prévisions qui annoncent une vague de chaleur et une absence de pluie jusqu’à vendredi dans les régions les plus touchées par les incendies font craindre une recrudescence des incendies aux autorités.

La sécurité civile et la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) ont fait le point sur la situation dimanche à Québec.

La sous-ministre associée à la sécurité civile et à la sécurité incendie, Katia Petit, a parlé d’une semaine difficile qui s’annonce dans ces quatre régions. De façon générale, ça va fragiliser la situation dans ces régions , a-t-elle prévenu.

Les citoyens doivent se tenir prêts à évacuer rapidement si la situation évolue.

« Les citoyens qui sont dans les régions qui sont touchées ou les plus à risque doivent se tenir prêts au courant de la semaine à évacuer avec des courts préavis. » — Une citation de Katia Petit, sous-ministre associée à la sécurité civile et à la sécurité incendie

L’avertissement lancé concerne aussi les entreprises qui travaillent en forêt et dans des milieux isolés.

Les plans d’évacuation des travailleurs doivent être à jour, être prêts à être déployés au besoin , a-t-elle ajouté.

Des feux qui pourraient être réactivés

La SOPFEU craint que l’intensité des feux soit réactivée pendant la semaine. Les feux pourraient également être actifs la nuit en raison de la chaleur attendue.

Des feux actuellement contenus pourraient redevenir non maîtrisés, a prévenu Sylvain Tremblay, qui est conseiller stratégique à la direction générale de l’organisme.

Dans les prochains jours, il pourrait survenir qu’un nombre à établir – et on est à regarder quels sont les incendies les plus susceptibles –, dans nos feux contenus, de devenir hors contrôle. On ne peut pas se cacher que la situation va être préoccupante , a-t-il affirmé.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 27 feux étaient en activité samedi, dont 11 feux maîtrisés et 16 contenus.

La situation s’est améliorée dans les derniers jours en raison de la pluie reçue et la SOPFEU indiquait que les feux de Notre-Dame-de-Lorette de La Doré, au nord du Lac-Saint-Jean, étaient en voie d’être éteints.

À Chibougamau, l’incendie de plus de 140 000 hectares demeure non maîtrisé, mais la mairesse Manon Cyr se disait rassurée par la situation samedi, puisque la progression de l’incendie demeurait limitée.

Dans la province, 112 feux sont en activité, dont 92 en zone intensive. Dix-neuf avions-citernes combattent les feux ainsi que 1400 pompiers à travers la province.

