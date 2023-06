La maison François-Xavier-Garneau sera vendue à Pierre Karl Péladeau

Comme le gouvernement québécois n'a pas l'intention de se porter acquéreur de la maison construite en 1864 sur la rue Saint-Flavien dans le Vieux-Québec, il est peu probable que le Ministère s'oppose à la vente.

Louis Garneau le savait en la mettant en vente, la maison classée patrimoniale en 1966 autant pour sa richesse extérieure qu'intérieure (un cas peu fréquent) ne pouvait être achetée par n'importe qui. Il fallait avoir les moyens et l'intérêt pour son histoire.

J'ai reçu un téléphone le dimanche, raconte Louis Garneau en souriant. C'était mon ami Pierre Karl Péladeau. Il avait été voir les Remparts le samedi soir, il est allé voir la maison. Il n'est pas entré, il a regardé par les fenêtres. Il avait déjà vu des images sur internet. Il m'a appelé le lendemain et m'a dit : "Louis, je veux acheter la maison".

La protection du patrimoine était la principale préoccupation du vendeur, lointain petit-cousin de François-Xavier Garneau, historien et écrivain de la première histoire du Canada en français. Il réfléchissait d'ailleurs à la responsabilité des gens d'affaires dans ce type d'investissement, puisque le gouvernement n'a pas les moyens d'acquérir toutes les maisons d'intérêt historique.

M. Garneau songeait à des exemples de petits châteaux acquis par des gens d'affaires en France afin de les mettre en valeur auprès de la communauté. C'est ce qu'il souhaitait pour la maison François-Xavier-Garneau.

« On a un pacte non écrit avec Pierre Karl, il va protéger le patrimoine québécois, comme on le sait, Pierre Karl est en un grand amateur de la culture. »