La Saint-Jean de Kapuskasing se réinvente

La fête de la Saint-Jean à Kapuskasing, « la plus grande en Ontario » selon les organisateurs, se transforme. Alors que les célébrations se déroulaient auparavant dans un aréna avec deux soirées musicales, le comité organisateur a choisi d'organiser l'évènement sous un chapiteau cette fin de semaine, en offrant un gala d'humour et une seule soirée musicale.

Au total, 1500 festivaliers ont participé aux célébrations. 600 spectateurs ont assisté au premier gala d’humour de l’histoire de la Saint-Jean alors que 900 personnes se sont déplacées samedi soir pour entendre le groupe Kaïn.

C'est certain que ce n’est pas comme des Éric Lapointe où on avait eu 1500 personnes en une soirée, mais disons que c’était parfait pour la capacité de la tente , avance le directeur du Centre régional de Loisirs culturels de Kapuskasing, Dénik Dorval.

La tente ne pouvait pas avoir plus de 1500 personnes. On savait qu’on avait moins de capacité pour accueillir des gens, mais ils se sont plus pressés à avoir des billets , remarque-t-il.

Compte tenu du nombre limité d'entrées, Dénik Dorval explique que les gens se sont pressés d’acheter leurs billets en ligne. Ce qui est vraiment nouveau parce qu’habituellement on vendait 80 % de nos billets directement à la porte. Or, cette année, 80 % des billets ont été vendus à l'avance, un record depuis la création de l’évènement en 2000.

La vente de billets en ligne lui a permis de constater que près du tiers du public provient de l’extérieur de la région couverte par le Centre de Loisirs qui s'étend de Opasatika à Smooth Rock Falls.

On a constaté qu’on attire beaucoup de gens de l’extérieur. On attire des gens de Sault Ste-Marie, de Russell en Ontario, du Témiscamingue, on a même des gens de Laval , raconte-t-il.

Pierre Hébert a été l'un des humoristes les plus appréciés du public de Kapuskasing. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Une célébration appréciée sous le chapiteau

Alors que les festivaliers de la Saint-Jean étaient habitués à faire la fête à l’aréna pour la Saint-Jean, le chapiteau a été accueilli comme un vent de fraîcheur, tant pour les artistes que pour les spectateurs.

Un chapiteau ça fait Festival, c'est l'été. Les gens sont proches. L’aréna c’est haut, c’est un peu plus loin, moins personnel. Pour ma part, j’aime mieux le concept Festival pour ce que la musique de Kaïn représente , réagit Steve Veilleux, chanteur du groupe Kaïn qui avait déjà pris part à la Saint-Jean au Palais des sports en 2007.

Le chapiteau installé devant le Centre de Loisirs de Kapuskasing pouvait acceuillir 1500 festivaliers. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Guylaine Scherer, festivalière et conseillère municipale de Kapuskasing, abonde dans le même sens.

« Le chapiteau donne une ambiance vraiment familiale, chaleureuse, ce qu'on ne retrouvait pas dans les éditions précédentes qui étaient à l’aréna où c’était un peu plus éparpillé, moins personnel. » — Une citation de Guylaine Scherer, festivalière

Jacques Filion, l’ancien président de la Saint-Jean, salue les changements opérés cette année par le comité organisateur.

C’est une bonne idée. On pouvait voir après 20 ans que deux soirées de spectacle de musique, ça commençait à être un petit peu trop. L’humour c’est une belle addition, ça change la fin de semaine , fait-il valoir.

Une soirée d’humour presque annulé

Le comité organisateur a eu quelques sueurs froides en apprenant vendredi après-midi que trois têtes d’affiche étaient bloquées à Toronto en raison d'un bris mécanique impactant l'avion.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L'humoriste Stéphane Fallu a immortalisé son passage à l'aéroport de Kapuskasing. Photo : Facebook: Stéphane Fallu

Pierre Hébert, Jean-François Mercier et Stéphane Fallu avaient finalement un vol pour Timmins dans la soirée, mais le départ à 20 h aurait fait annuler le premier gala d’humour de la Saint-Jean de Kapuskasing.

On est venu à bout de les faire descendre sur un [jet privé] jusqu’à Kapuskasing. Ils commençaient à 20 h, ils sont arrivés à 18 h 45 , raconte Andy Deschamps, le président de la Saint-Jean.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Pierre Hébert, Stéphane Fallu et Jean-François Mercier étaient bien heureux d'avoir un jet privé pour se rendre à Kapuskasing. Photo : Facebook: Stéphane Fallu

Ça s’est vraiment joué à la dernière minute, on a eu peur, mettons, mais on est venu à bout , précise-t-il en prenant soin de remercier une citoyenne de la région qui avait des contacts pour trouver une location d’aéronefs à Sudbury.

Pierre Hébert a su capitaliser sur cette mésaventure en y consacrant cinq minutes de sa demi-heure de spectacle.

Un des moments les plus appréciés par les spectateurs qui permettra peut-être au Centre de Loisirs de digérer la facture, non prévue, pour la location d’un jet privé.