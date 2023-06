La Journée nationale des peuples autochtones soulignée à Val-d’Or

L’événement se tiendra dans le stationnement de l'organisme avec au programme de la musique et de la danse traditionnelles.

C'est une grande journée de partage et de fierté de la richesse et dans la diversité des peuples autochtones dans tout ce qu'on a à offrir dans nos cultures, nos langues, nos traditions, et ce à travers le Canada et nous bien, on le souligne à Val-d'Or ce dimanche en grand , explique la directrice générale Édith Cloutier.

Elle rappelle que cette journée, qui est soulignée officiellement le 21 juin pour la journée du solstice d'été, est l'occasion de montrer la richesse de la culture des peuples autochtones.

Dans une entrevue à l'émission, Ça vaut le retour, elle invite toute la population à assister à l'événement. Offrir des opportunités de rencontres, de dialogue, d'échanges favorise une meilleure connaissance de l'un et de l'autre. Et quand on apprend à se connaître, autochtone et non autochtone, on apprend à ouvrir sa curiosité sur ce que les autochtones ont à offrir. Au-delà de la culture, des traditions, les autochtones peuvent offrir un vivre ensemble harmonieux , dit la responsable.

On travaille évidemment sur ce long chemin de la réconciliation et donc on tend une main d'amitié à l'ensemble de la population, nos concitoyens, nos concitoyennes, allochtones également, pour venir partager ce beau moment de fierté dans le cadre de la Journée nationale des peuples autochtones , ajoute Édith Cloutier.

En plus du volet musique et danse traditionnelle, des activités seront aussi offertes aux enfants et un marché public se tiendra sur le site en présence d'artisans autochtones.