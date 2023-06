Importants changements aux trajets de la CTT dans l’est de Toronto

La Commission de transport de Toronto (CTT) apporte d'importants changements à son service de bus et de tramway dans l'est de la ville à partir de dimanche pour des projets d'infrastructure majeurs.

L'agence de transport indique que les travaux de construction toucheront les services de bus et de tramway opérant principalement à partir des stations Broadview, Coxwell et Main.

Les changements à la station Broadview auront lieu à partir de dimanche jusqu'en novembre environ, tandis que les changements à la station Coxwell se poursuivront au moins jusqu'à la mi-juillet. Les travaux à la station Main se poursuivront jusqu'en septembre.

Les chantiers comprennent le remplacement des voies de tramway et des travaux sur les caténaires de l'avenue Broadview, de l'avenue Danforth à la rue Gerrard Est, ainsi qu'à la station Broadview. Les équipes de la CTT remplacent également les voies de tramway à l'avenue Coxwell et à la rue Gerrard Est, tandis qu'une zone d’arrêt pour autobus est en construction à la station Main.

Bien que ces travaux soient importants, nous sommes conscients qu'ils représentent un inconvénient pour les clients qui comptent sur la CTT pour les amener en toute sécurité à leur destination , a dit le président de la CTT , Jon Burnside, par voie de communiqué.

Ce genre de caténaires, ou lignes électriques aériennes, doivent être remplacées à la station Broadview, dans l'est de la ville. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

L'agence sait que le détournement d'itinéraire peut être un défi pour les usagers, affirme le PDG de la CTT , Rick Leary.

Les clients peuvent s'attendre à voir une signalisation claire dans les stations concernées, des membres du personnel de la CTT disponibles pour répondre aux questions, et des informations sur notre site Web et nos médias sociaux , a déclaré M. Leary.

Cette semaine, la CTT a également annoncé que la date cible pour la fermeture du Scarborough RT, connu sous le nom de ligne 3, sera le 18 novembre 2023. La date cible pour le début du service de remplacement par autobus est le 19 novembre 2023.

La ligne 3 doit être remplacée par une prolongation du service de métro existant. Ces travaux doivent être terminés en 2030.

Le train léger de Scarborough approche de la fin de sa vie utile. Il sera mis hors service en novembre 2023. (Photo d'archives) Photo : CBC/Lauren Pelley

Changements à la station Broadview

Les passagers ayant l’habitude d’emprunter la station Broadview doivent s’attendre à bien des changements dans leur trajet quotidien.

Sur l'avenue Broadview, il n'y aura pas de service d'autobus ou de tramway entre la station et la rue Gerrard Est jusqu'à environ novembre.

La CTT remplacera les voies de tramway cet été, après quoi la ville refera le revêtement de la route et réparera le trottoir, selon l'agence de transport. Par conséquent, les véhicules pourront circuler en direction du nord sur l'avenue Broadview, mais les travaux rendront la route trop étroite pour que les autobus puissent passer en toute sécurité.

Les bus 8 Broadview, 62 Mortimer et 87 Cosburn continueront à circuler à destination et en provenance de la station Broadview. La ligne 8 Broadview sera prolongée jusqu'à la station Warden via la promenade O'Connor et l’avenue St Clair Est, en remplacement de la ligne 70C Coxwell.

Il n'y aura pas de tramways 504 King et 505 Dundas à la station Broadview, ni entre la rue Sumach et la station Broadview.

La CTT profite de l'été pour abattre bien des travaux dans l'est de la ville (Photo d'archives) Photo : CTT

Les usagers peuvent prendre le 72A Pape en direction du sud depuis la station Pape jusqu'à la rue King Est et la rue Parliament pour rejoindre le tramway 504 King en direction de l'ouest. Le bus 304 King sera prolongé jusqu'à la station Pape.

La CTT augmente le service sur la ligne de tramway 72A Pape pour les déplacements fréquents entre la rue King, la rue Parliament et la station Pape.

La ligne de bus 100 Flemingdon Park sera réaffectée vers la station Pape et continuera vers le sud jusqu'à l'intersection des rues King et Parliament. Les usagers qui souhaitent emprunter la ligne 100 Flemingdon Park devront prendre la ligne 2 jusqu'à la station Pape.

Afin d'améliorer l'accès au service de bus 501B Queen en direction de l'ouest à l'est de la rue River, les bus 501B Queen circuleront dans les deux sens entre la rue Dundas Est et l’avenue Broadview, ainsi qu’entre la rue Queen Est et la rue River.

Changements à la station Coxwell

La station Coxwell est également touchée par un éventail de travaux, ce qui entraîne des changements de trajets pour certaines lignes d’autobus, tandis que d’autres sont tout simplement annulées.

Le bus 22 Coxwell sera temporairement suspendu dans les deux directions.

Le bus 31 Greenwood, qui circule actuellement à destination et en provenance de la station Coxwell, sera prolongé jusqu'à l'avenue Coxwell et la rue Queen. Le nombre de trajets du 31 Greenwood sera augmenté.

La CTT indique que les autobus de remplacement du 506 Carlton seront détournés vers les avenues Greenwood, Danforth et Coxwell, desservant les stations Greenwood et Coxwell dans la rue.

Les passagers qui prennent l'autobus près des avenues Danforth et Greenwood devraient consulter les trajets modifiés pour ne pas être pris par surprise. Photo : Radio-Canada / Myriam Eddahia

Il n'y aura pas de service sur l'avenue Coxwell entre la rue Upper Gerrard Est et la rue Queen Est ainsi que sur la rue Gerrard Est entre les avenues Greenwood et Coxwell.

L'autobus 322 Coxwell Blue Night sera temporairement détourné vers l’avenue Danforth, l’avenue Greenwood et la rue Queen Est.

Changements à la station Main

La boucle de bus et de tramway à la station Main est fermée pour des travaux d'infrastructure critiques jusqu'en septembre 2023.

Le 20 Cliffside fait demi-tour à la station Victoria Park en passant par l'avenue Victoria Park.

Le 23 Dawes a été prolongé et fait demi-tour en utilisant le bouclage sur rue via l'avenue Eastdale.

La ligne 62 Mortimer est prolongée de la rue Main à la station Victoria Park. Les passagers peuvent utiliser la ligne 2 ou la ligne 62 Mortimer entre les stations Main et Victoria Park.

Les bus de remplacement 506C Carlton circulent entre les stations Castle Frank et Victoria Park.