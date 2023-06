Les coureurs affluent dans les rues de Winnipeg pour le marathon du Manitoba

Par ailleurs, jusqu'à 13 h, le University Crescent, menant à l'Université du Manitoba, est fermé de l'autoroute Pembina jusqu'au chemin Chancellor Matheson. Ce dernier est aussi fermé entre le chemin Research et le University Crescent.

Il est aussi possible de consulter la liste des routes fermées sur le site web de la Ville de Winnipeg (en anglais).  (Nouvelle fenêtre)

La directrice générale du marathon du Manitoba, Rachel Munday, s'attend à ce que 8000 coureurs franchissent la ligne de départ dimanche.

En entrevue à l'émission Information Radio de CBC vendredi, elle explique qu'après l'annulation partielle de l'événement en 2022 à cause de la chaleur, l'organisation a tenté de renforcer son travail de communication.

Nous n'avions pas l'impression d'avoir fait un très bon travail l'an dernier pour informer les coureurs sur ce à quoi ils devaient s'attendre et sur la procédure à suivre en cas d'incident , note Rachel Munday.

Selon cette dernière, l'organisation s'est donc assurée de communiquer plus tôt avec les coureurs et de s'assurer de leur fournir suffisamment d'informations sur la course.

La directrice générale du marathon estime que l'événement a beaucoup évolué depuis sa fondation en 1979.

Elle ajoute que de plus en plus de coureurs participent chaque année. Il y a des gens qui ont envie de courir dans cette province , lance-t-elle.

Avec les informations de Ian Froese