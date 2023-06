Le Bus-arcades en visite à Saguenay

L’autobus abrite différentes consoles d’arcades rétro qui rappelleront des souvenirs aux plus vieux. Des consoles de jeux vidéo plus récentes sont aussi sur place pour séduire les plus jeunes et les familles. La propriétaire du Bus-arcades, Rosemarie Boulet, explique que les sommes amassées pour visiter l’autobus permettent de contribuer à une bonne cause.

Quand on fait des événements comme celui-là, ce qu’on fait, c’est que c’est 20 dollars l’admission, mais on donne à la Croisière des Alizées, qui est un organisme à but non lucratif venant en soutien aux jeunes avec un trouble alimentaire , a indiqué la propriétaire.

Le Bus-arcades demeure à Jonquière jusqu'à 17h, dimanche. Photo : Radio-Canada

Rosemarie Boulet ajoute que, jusqu’à maintenant, les Saguenéens ont été nombreux à s’intéresser à son concept.

C’est vraiment impressionnant à quel point la réponse a été merveilleuse de la part de la gang du Saguenay, a-t-elle conclu. Vraiment, on a près de 500 personnes qui ont dit qu’elles étaient intéressées à l’événement.

Le Bus-arcade jusqu’à 17h, dimanche. Il peut accueillir 25 personnes à la fois. L’autobus est en tournée dans différentes villes du Québec cet été.

Avec les informations d'Andréanne Larouche