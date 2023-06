Le Festival d’été de Vancouver bat son plein avec Isabelle Boulay et Corneille

Les têtes d’affiches du Festival d’été francophone de Vancouver, Isabelle Boulay et Corneille, ont chanté devant une foule enthousiaste incarnant un mélange des communautés anglophones et francophones, réunies par l’amour de la musique.

Le festival, qui en est à sa 34e année, a une longue tradition rassembleuse, attirant une diversité de personnes qui viennent écouter des artistes de renom. Ainsi, en plein milieu de la 7e Avenue, fermée à la circulation pour qu’une scène y soit installée, un petit îlot multilinguistique se crée, le temps d’une soirée.

Si plusieurs festivaliers ont constaté une diminution du nombre de spectateurs comparativement aux années précédentes, on dénombrait tout de même quelques centaines de personnes. Le directeur général et artistique Pierre Rivard a attribué cette baisse de l'assistance à une météo relativement fraîche.

On va retourner au Québec et on va leur dire, la francophonie de l'Ouest se porte bien , a dit Corneille, à son public, qui lui a répondu avec de forts cris et applaudissements.

Dominique Legentil-Martin, une spectatrice régulière du Festival d'été de Vancouver, qui a adoré par le passé les prestations de Robert Charlebois et Pierre Lapointe, hésitait à venir cette année, mais s’est motivée pour soutenir la francophonie.

Je rouspète toujours qu'il n’y a pas assez de choses francophones à Vancouver! s'exclame-t-elle.

La femme qui est originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon habite à Vancouver depuis plus de 50 ans. Ayant toujours lutté pour préserver sa langue, elle continue de la parler à ses enfants, même s'ils lui répondent souvent en anglais.

Dominique Legentil-Martin et son mari Frederik Martin. Photo : Radio-Canada / William Burr

Une autre festivalière, Marie-Rose Lamoureux, 80 ans, découvrait le Festival d’été pour la première fois. La Québécoise de naissance est arrivée elle aussi à Vancouver dans sa jeunesse.

C’est spécial pour nous parce que je ne suis jamais allée à un concert en français! a-t-elle dit.

Marie-Rose Lamoureux, à gauche, et son amie Louise Given, lors de leur premier Festival d'été francophone de Vancouver. Photo : Radio-Canada / William Burr

Le festival attire aussi de nombreux anglophones, comme Adrian Brookbanks. Je ne connaissais pas les artistes ce soir mais mon amie m’a envoyé quelques chansons de Corneille et je me suis dit, c’est absolument génial, c’est sûr que je viens!

« La musique, autant ça fait dériver les gens, ça les amène au voyage, mais ça rapproche aussi, c'est comme le mouvement des continents. » — Une citation de Pierre Rivard, directeur général et artistique du festival

Isabelle Boulay, l'une des têtes d'affiche au Festival d'été francophone de Vancouver. Photo : Radio-Canada / Pierre-Philippe Bibeau

Le festival va de l’avant dans un contexte post-pandémique où l’inflation pose un défi. Les coûts de production ont augmenté en trois ans de 30 à 40 % , dit Pierre Rivard, qui se réjouit d’avoir réussi à faire venir Corneille et Isabelle Boulay sur la scène principale du festival.

C’est un temps fort pour la communauté francophone, mais c’est un temps fort aussi pour que les Vancouvérois puissent venir apprécier un beau moment de culture francophone dans notre grande ville de la côte ouest , dit-il.

Le festival d'été se poursuit la fin de semaine prochaine, se terminant le 25 juin avec une prestation de la chorale de jeunes de Trois-Rivières, Les Petits Chanteurs de la Maîtrise du Cap.