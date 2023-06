100 équipes s’affrontent au Festival international de course de bateau-dragon de Toronto

L’Association des entreprises chinoises de la Ville Reine organise ce week-end la 35e édition du Festival international de course de bateau-dragon de Toronto. Une centaine d’équipes venues de partout en Amérique du Nord s'affrontent pendant deux jours autour des îles, devant des dizaines de milliers de spectateurs.

Le Montréalais Cesar Escalante, qui fait partie de l'équipe Tempest avec qui il s'entraîne deux fois par semaine, explique que la course est bien plus difficile qu'elle ne paraît. Tu penses que quand tu es dans un bateau c'est simple. Tu peux ramer n'importe comment. Mais ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Tu as besoin de connaître la technique , prévient-il.

Chaque bateau-dragon est propulsé par une vingtaine de rameurs guidés par le tempo d'un batteur et par la gouverne d'un barreur à l'arrière du navire. Photo : Radio-Canada / Yanick Lepage

De son côté, le conseiller pour l’organisme GWN Dragon Boat qui fournit les bateaux et l’équipement, Aaron Soroka, explique que cette année l'évènement est sanctionné par Bateau-Dragon Canada, ce qui permet aux équipes d'accumuler des points et de se qualifier pour participer au Championnat du monde qui aura lieu en Thaïlande en août prochain.

« Le bateau-dragon est un festival culturel chinois qui est aujourd’hui devenu un sport international. En Ontario, une fois qu’on a des températures plus chaudes, on voit des festivals de bateaux-dragons toutes les semaines. » — Une citation de Aaron Soroka conseiller auprès de GWN Dragon Boat

Selon la porte-parole de l'événement, Megan Ip, le festival est aussi l’occasion pour la communauté chinoise de la Ville Reine de promouvoir son patrimoine culturel.

« C'est vraiment un joyau culturel pour le patrimoine asiatique, mais aussi pour la culture chinoise. Le bateau-dragon existe depuis des centaines d'années, et ça fait 35 ans qu'on célèbre ça à Toronto. » — Une citation de Megan Ip, porte-parole du festival international des courses de bateaux-dragons de Toronto

Le festival international des courses de bateaux-dragons de Toronto a été créé en 1989 avec 27 équipes.

Avec les informations de Yanick Lepage