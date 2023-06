Environ 13 000 logements prévus dans le projet révisé des Terrains de Jericho

Le projet est un partenariat entre une société immobilière constituée des Premières Nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh, MST Development, et la Société immobilière du Canada.

La nouvelle mouture présentée vendredi correspond à la quatrième phase du projet. Elle prévoit des dizaines d’immeubles sur le terrain d’une superficie de 36 hectares.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le projet des Terrains de Jericho vise à offrir plus de logements abordables et à densifier le quartier. Photo : MST Development et la Société immobilière du Canada

Un minimum de 30 % de la superficie habitable sera dédié au logement abordable. Environ 20 %, ou près de 2600 unités seront des logements sociaux et 10 %, soit 1300 logements, seront des logements locatifs pour ménages à revenu modeste.

On s'attend à ce que les membres des Premières Nations, des étudiants, des gens qui travaillent et qui ont besoin d'habiter en ville aient accès à ces logements , indique Marcelo Gomez-Wiuckstern, vice-président, communications et affaires publiques à la Société immobilière du Canada.

La densité comme priorité

Parmi les immeubles du projet, trois tours d’habitation, nommées les trois sentinelles et représentant chacune une Première Nation impliquée, atteindront 49 étages. Dans la version précédente, les tours les plus hautes atteignaient 32 étages.

La densité, c'est notre façon de vivre , explique Sxeláltenaat Adrienne Charlie, chargée de liaison culturelle au sein de la Première Nation Squamish. Avant, nous avions nos longues maisons traditionnelles où les familles vivaient ensemble. Souvent, quand je parle des travaux sur lesquels nous travaillons, je parle simplement de la maison longue qui est devenue verticale , indique-t-elle.

Les 13 000 logements prévus viendront plus que doubler la population actuelle de West Point Grey.

Si le projet va de l'avant, ce quartier de Vancouver verra sa population plus que doubler. Photo : MST Development et la Société immobilière du Canada

Le site comprend également des espaces ancrés dans la culture des Premières Nations, environ 360 places en garderie, un centre communautaire et une école primaire publique.

Le site abritera également la future station de SkyTrain Jericho Lands et une autre station potentielle, près de la rue Alma, sera située à proximité.

Des avis partagés

La Ville de Vancouver tient les 17, 22 et 24 juin des consultations publiques en collaboration avec MST Development et la Société immobilière du Canada dans le but d’informer le public sur le projet et de récolter son opinion à travers un sondage.

Interrogés à la sortie du site où avaient lieu les consultations samedi, des résidents des quartiers West Point Grey et Kitsilano, mais aussi des étudiants de l’Université de la Colombie-Britannique et des citoyens intéressés par le projet ont partagé leurs impressions.

Certains sont enthousiastes à l’idée que davantage de logements soient construits.

Je suis ravi de voir des logements locatifs à West Point Grey. Beaucoup d'entre nous qui fréquentons l'Université de la Colombie-Britannique ne veulent pas vivre sur le campus, [...] mais nous ne voulons pas avoir de longs trajets à faire. C'est l'endroit idéal pour cela , explique l'une de ces personnes.

D’autres, en comparaison, critiquent particulièrement la densité prévue en discordance avec l'image actuelle du quartier. Certains déplorent également la disparition des espaces verts.

J'ai le sentiment que le projet actuel est beaucoup plus dommageable que la version de 2021. Il présente une densité nettement plus élevée, il comporte également des tours plus hautes. [...] Nous sommes favorables au développement de ce site. Nous voulons simplement un développement différent et des logements à échelle humaine , indique une autre personne interrogée.

Invitation aux citoyens

Les résidents de Vancouver peuvent partager leur avis en répondant en ligne au sondage de la Ville de Vancouver  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) d’ici le 16 juillet.

La Ville partagera ses conclusions à l'automne 2023.

Sous réserve de l'approbation du conseil municipal, les changements au zonage des Terrains de Jericho se dérouleraient par étapes sur une dizaine d'années. La construction devrait quant à elle s’échelonner sur une période de 20 à 30 ans.