Célébrer la culture autochtone, « dans les années 60, c’était encore illégal »

Avant le début des activités ludiques en après-midi, le coup d’envoi de la Journée des Autochtones en direct APTN a été donné samedi matin par une cérémonie de l’aube au Cercle de célébration Oodena de La Fourche à Winnipeg. L'événement permet de faire découvrir au public la culture et le talent autochtones.

Les activités gratuites incluent du perlage et des jeux pour les enfants, un concours de violon métis et des concerts. De nombreux kiosques font aussi étalage des talents d’artisans autochtones et offrent des plats comme la bannique.

Mike Omelus, le directeur général du contenu et de la stratégie pour APTN , qui organise cette journée de célébrations du Grand Solstice et de la Journée nationale des Autochtones, a mis l’accent sur l’esprit de communion qui caractérise l’événement.

Nous voulons avoir un festival pour réunir plusieurs gens, les personnes autochtones, les personnes non autochtones, tous les Canadiens. C’est ouvert à tous.

La troupe fondée par Barbara Nepinak (à droite) et son défunt mari, Summer Bear Dance Troupe, se consacre à l'éducation et au partage des aspects de la culture et de la communauté autochtone avec le public. Photo : Radio-Canada / Catherine Moreau

Dans la tente culturelle, l’aînée Barbara Nepinak anime une activité qui s'inscrit dans cet esprit de partage. Elle invite les membres du public, Autochtones ou non, à se joindre au cercle de tambours et à tenter la danse du cerceau.

C’est ce que nous faisons comme peuples autochtones, nous partageons notre culture , déclare-t-elle. Elle veut que les gens gardent des souvenirs positifs de leur journée et de leur rencontre avec la culture autochtone.

« Célébrons notre jeunesse »

La journée se déroule sur le thème de « Célébrer notre jeunesse ». Parce que les jeunes autochtones sont la portion de la population qui a la plus forte croissance sur l’Île de la Tortue [Amérique du Nord chez les Autochtones]. Il sont les leaders pour le futur , explique Mike Omelus. Il ajoute que la thématique permet de mettre en lumière les possibilités qui s’offrent aux jeunes, mais aussi leur talent.

Dans ce contexte, l’humoriste métis Barney Morin a été invité à préparer quatre capsules, dont trois sont en français, dans lesquelles il va à la rencontre de quatre jeunes qui mêlent tradition et modernité.

Celui qui a appris ses origines métisses à l’adolescence invite donc le public à découvrir avec lui différentes pratiques traditionnelles autochtones.

« Il y a, il y a un jeune [pêcheur], Alex [André]. Il m'a montré comment faire de la pêche sur glace. Après ça, on a Margaret Firlotte, qui est une perleuse, la fille de Nancy [Gouliquer]. Puis on a Alexandre « Dousie » Tétrault, qui [combine] le violon avec le hip-hop, puis Ryan Richard qui fait la gigue et du "tap", mais aussi avec de la drag », a expliqué l'humoriste au micro de L’Actuel vendredi.

Margaret Firlotte et sa mère Nancy Gouliquer fabriquent des pièces en perlage traditionnel métis. Photo : Radio-Canada / Radja Mahamba

Barney Morin se dit encouragé de voir de beaux exemples de jeunes Métis, comme Margaret et Alexandre, garder en vie et se réapproprier des éléments culturels et montrer que plusieurs Métis parlent français.

Il y a tellement de richesse, de culture. La culture autochtone commence à grandir, à fleurir, déclare-t-il, tout en déplorant que pendant des années celle-ci a été mal vue, connue et représentée par les Canadiens et les médias.