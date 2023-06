Selon les chiffres de l' INSPQ , il y a eu beaucoup moins de cas de maladie de Lyme confirmés, probables ou suspects l'année dernière en Outaouais.

L’ INSPQ a répertorié 14 cas l’an passé contre 31 cas en 2021.

Mais cette différence marquée pourrait être attribuable à la pandémie, une période où les gens étaient moins nombreux à l’extérieur, croit Christelle Aïcha Kom Mogto, médecin-conseil en santé publique au Centre intégré de santé et de service sociaux (CISSS) de l’Outaouais.

La première année [ de la pandémie] il y a peut-être eu moins de cas, mais il y a peut-être eu moins de consultation, mais ça ne veut pas dire qu’il y a moins [de cas] de la maladie de Lyme en Outaouais. Au contraire, on pense qu’il y a une augmentation. Parce que les tiques sont de plus en plus nombreuses et elles sont bien installées. La proportion de tiques qui donnent la maladie de Lyme est en augmentation , fait valoir la Dre Kom Mogto.

Par conséquent, pour la directrice générale de l’Association québécoise de la maladie de Lyme, Caren Leblanc, il faut sensibiliser la population afin qu’elle soit capable de prévenir les morsures de tiques.

Il y a beaucoup de travail à faire sur la maladie de Lyme. Et c’est une maladie qui est méconnue autant auprès du corps médical qu’auprès de la population. Il faut s’attendre à ce qu’il y ait de plus en plus de cas [à cause] du réchauffement climatique. Donc c’est vraiment quelque chose qu’il faut prendre en main à tous égards , commente Mme Leblanc.

La maladie de Lyme Elle se manifeste généralement par une lésion de la peau appelée érythème migrant ainsi que par des symptômes non spécifiques, comme la fatigue, la fièvre, les maux de tête et les douleurs musculaires et articulaires. Si elle n’est pas traitée, elle peut évoluer en maladie dite multisystémique , indique l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC).

