Les personnes évacuées d’Opitciwan gardent le moral, malgré la fatigue

Les personnes évacuées sont arrivées à Saguenay vendredi en fin de journée.

La fumée causée par les feux de forêt a poussé la communauté à émettre un deuxième avis d’évacuation en seulement une dizaine de jours.

Les personnes vulnérables ont dû quitter Opitciwan. L’ordre d’évacuation émis est d’une durée de sept jours.

Plusieurs aînés font partie des personnes évacuées hébergées dans trois hôtels de Saguenay. Ils ont dû faire un peu plus de cinq heures de route.

Moi, je commence un peu à être fatigué de voyager, puis c'est pas à côté, Obedjiwan , mentionne un homme.

Ça va bien, là. C'est sûr que c'est un peu loin aujourd'hui. Mais pour l'ensemble des gens qui ont été évacués d'Obedjiwan, ça va assez bien, mais je sais que des aînés ont été un peu fatigués hier , a pour sa part affirmé une femme rencontrée.

Les personnes évacuées ont été dirigées vers trois hôtels de Saguenay. Photo : Radio-Canada

L’air devenait difficilement respirable pour certaines personnes sur le territoire de la communauté. Plusieurs membres évacués de la communauté évoquent toutefois un sentiment de soulagement et disent se sentir en sécurité.

On voyait la fumée dans la communauté hier, c'était très épais. Là, c'était supportable pour certains. [...] On est en sécurité, ça ne m'inquiète pas beaucoup, mais je m'inquiète pour mes enfants qui sont à la maison , a laissé tomber une autre femme.

Aide financière en vue

Le chef d'Opitciwan, Jean-Claude Meguish, assure de son côté qu'il y aura de l'aide financière de la part du fédéral pour les personnes évacuées.

Québec a annoncé son propre programme d’aide le 9 juin, qui propose un montant forfaitaire de 1500 $ par résidence évacuée  (Nouvelle fenêtre) . Services aux Autochtones Canada (SAC) devait alors se charger d’indemniser les communautés autochtones, avait-on alors indiqué.

On a reçu une première correspondance, un communiqué des Services aux Autochtones Canada, nous annonçant qu'ils suivent le pas comme le Québec à la suite des feux de forêt , a indiqué Jean-Claude Meguish.

Le montant devrait également être de 1500 $ par résidence. On ne l'a pas reçu encore. On attend que les feux de forêt cessent, et après, on va regarder comment on va distribuer ça , a-t-il ajouté.

D’après un reportage de Gabrielle Morissette