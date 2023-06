La SANB appuie officiellement le mouvement de changement de nom de l’U de M

L’organisme de promotion et de défense des droits des Acadiens a franchi ce jalon samedi, dans le cadre de sa 50e assemblée générale annuelle présentée à Caraquet.

Le 50e anniversaire de la SANB sera souligné les 16 et 17 juin à Caraquet dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle de l'organisme. Photo : Facebook@SANB

Le président de la SANB , Alexandre Cédric Doucet, a promis de faire le suivi en conséquence auprès des deux chargés du rapport sur cette question, soit la politologue Stéphanie Chouinard et l’historien Maurice Basque.

« La grande majorité de nos membres ont été très clairs et voulaient qu’on intervienne. On va faire le suivi auprès des deux personnes concernées et nous allons plaider nos doléances auprès de ces personnes. » — Une citation de Alexandre Cédric Doucet, président de la SANB

Au cours de cette assemblée générale annuelle, les membres se sont également exprimés en faveur de l’organisation rapide d’une grande rencontre sur les droits linguistiques et sur la question de ramener les membres élus au sein des réseaux de santé dans la province.

Une histoire à raconter

Ce rassemblement a également été l’occasion de se remémorer 50 ans d’évolution au sein de cet organisme fondé en 1973, dans une période de grandes mouvances dans la communauté acadienne.

La SANB a traversé les bons coups et les turbulences en cinq décennies et le tout a été rassemblé dans un livre écrit par le sociologue et professeur Mathieu Wade.

Le professeur de sociologie à l'Université de Moncton, Mathieu Wade. Photo : Radio-Canada

Rêves, contraintes et pressions : la SANB a été un processus intéressant et laborieux, aux dires même de l’auteur. Cependant, l’organisme lui a donné carte blanche pour tracer ce portrait d’histoire.

La SANB est née dans une décennie tumultueuse avec le néonationalisme, l’existence du Parti acadien et l’idée d’une province acadienne qui faisait son chemin. Elle a vécu des crises très médiatisées, comme celle de 2015, mais aussi de grandes victoires avec la Loi sur les langues officielles ou encore la dualité linguistique en santé, entre autres , a expliqué l’auteur.

En fouillant dans les archives, Mathieu Wade a pu découvrir une organisation particulière dans le portrait associatif acadien. C’est devenu l’endroit pour exprimer ses frustrations, ses ambitions et ses espoirs, dit-il.

La SANB est devenue le lieu de débat de la société acadienne et c’est un mandat difficile à tenir. Elle marche sur un fil ténu entre être le porte-parole de l’Acadie et la cohérence d’une Acadie qui contient plusieurs voix , soutient l’auteur.

Avec des informations d’Isabelle Arseneau et du Téléjournal Acadie