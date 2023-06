Crise de l’habitation : l’inquiétant recul des mises en chantier

Avec un taux d'inoccupation de 1,7 %, son plus bas en plus de 20 ans, le Québec est loin d’être la seule province canadienne à faire face à une pénurie de logements.

En effet, la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) estime que 3,5 millions d’unités supplémentaires devront être construites partout au pays pour rétablir l’équilibre du marché [avec un taux d'inoccupation de 3 %] et l’abordabilité.

Le problème, c’est que les mises en chantier ont reculé de 25 % le mois dernier par rapport à l’année 2022.

À Montréal, c’est 73 % de baisse des constructions en mai par rapport à l’an dernier. Et depuis le début de l’année, c’est 54 % de moins , a fait remarquer Maxime Rodrigue, président-directeur général de l’Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec (APCHQ), en entrevue à l'émission Les faits d’abord.

C’est criant, a-t-il poursuivi. Il faut avoir des mesures immédiates pour remettre les chantiers en branle.

Selon M. Rodrigue, il est possible d’agir sur certaines causes structurelles qui freinent les mises en chantier. Par exemple, en allégeant la réglementation, principalement les règles d’émissions de permis; en modernisant la loi sur les relations de travail dans l’industrie de la construction pour être attractif avec la main-d’œuvre; et aussi en assurant un financement suffisant pour supporter le logement social et abordable .

Le maire de Laval, Stéphane Boyer, croit que les villes ont effectivement un rôle à jouer pour favoriser la reprise des constructions d’habitation en allégeant le fardeau administratif des promoteurs immobiliers.

Stéphane Boyer, maire de Laval (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Maya Arseneau

« On ne veut pas abaisser les standards de nos réglementations. On veut s’assurer que les projets qui se construisent s’intègrent bien dans la ville, répondent [aux impératifs de] développement durable et soient sécuritaires », insiste M. Boyer.

« Mais on peut avoir des critères qui sont clairs et prévisibles pour les constructeurs. Surtout, le cheminement de l’octroi d’un permis doit être facile. Ce qui est rarement le cas dans les villes. » — Une citation de Stéphane Boyer, maire de Laval

On doit, selon la capacité de notre administration municipale, contribuer à ce que les choses aillent rapidement et rondement, poursuit-il. On peut mettre en place des permis automatisés, rendre le processus plus simple, plus rapide. C’est important parce que pour les promoteurs, ça fait partie de leurs risques financiers.

La lutte contre l’inflation fait mal

Maxime Rodrigue croit qu’il est absolument nécessaire de s’attaquer au cœur du problème, à ce qui a causé la déroute de l’industrie de la construction ces derniers mois.

Ce qui a causé l’arrêt des chantiers, c’est vraiment la lutte à l’inflation , a expliqué le président-directeur général de l’ APCHQ .

L'augmentation des taux d’intérêt et le resserrement des conditions de financement ont arrêté la machine. Il n’y a plus personne qui peut acheter des habitations parce qu’ils ne se qualifient plus. D’un autre côté, il n’y a pas de projet locatif qui est mis en branle parce que les conditions de financement n’y sont plus. Les mathématiques ne fonctionnent plus.

Il y a deux ans, malgré les ruptures dans les chaînes d’approvisionnement et les pénuries de main-d’œuvre causées par la pandémie de COVID-19, 68 000 unités de logement se sont construites au Québec. Cette année, on prévoit qu’il y en aura moins de 40 000.

Si on a été capable de construire 68 000 unités il y a deux ans, je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable d'en construire tout autant aujourd'hui , estime Maxime Rodrigue. Il y a de la place pour augmenter le rythme des mises en chantier pour la deuxième portion de l’année.

« Il s’agit de rétablir les conditions de marché. On pourrait le faire rapidement s’il y avait une volonté d’allonger la période d’amortissement hypothécaire, de revoir les conditions du test de résistance et d’ajuster le seuil de crédit de taxes. Instantanément, les chantiers se remettraient en branle. » — Une citation de Maxime Rodrigue, président-directeur général de l’APCHQ

Une tempête annoncée

Pour Adam Mongrain, responsable du dossier de l’habitation à l’organisme Vivre en Ville, la tempête qui sévit actuellement était annoncée depuis longtemps.

On a pu la voir venir de loin. La raison pour laquelle on a un tel manque à rattraper en matière d’offre, c’est qu’on a sous-construit pendant très longtemps. On n’a pas soudainement besoin de 3,5 millions de nouvelles unités de plus pour atteindre l’équilibre d’ici 2030. Ça témoigne du déficit accumulé année après année.

Cela témoigne également de la nature structurelle du problème, auquel ne s'attaquent pas les initiatives législatives présentement à l’étude. Selon M. Mongrain, la disposition du projet de loi 31 du gouvernement Legault qui prévoit la fin des cessions de bail devrait même contribuer à l’augmentation des prix dans tout le marché de l’habitation.

« Dans les conditions de marché qu’on traverse en ce moment, ça va faire augmenter les coûts de construction. On n’a pas besoin de faire semblant de ne pas voir ça arriver, c’est écrit dans le ciel. » — Une citation de Adam Mongrain, responsable du dossier de l’habitation à l’organisme Vivre en Ville

Les loyers en habitation, c’est ce qui dicte les prix dans le reste du marché parce que c’est la juste mesure de ce qu’un ménage est prêt à payer pour habiter à un endroit précis. Si, par exemple, les loyers augmentent à 2000 $ pour un endroit précis au Québec, tous les loyers environnants s’ajustent. Le prix d’acquisition du terrain est ajusté en fonction du revenu du loyer , explique-t-il.

Adam Mongrain, directeur-habitation pour l’organisme Vivre en Ville (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Selon M. Mongrain, l’arrêt des cessions de bail alors que le taux d'inoccupation est très bas ouvrira la porte à la renégociation des baux pour rattraper le retard entre le vieux loyer et le loyer de marché .

Et ce faisant, on va permettre un ajustement de tous les marchés au Québec à la hausse, qui vont faire augmenter tous les coûts en construction neuve, dit-il. C’est un exemple du déficit de profondeur de la réflexion qu’on a en ce moment à propos de l’habitation.

Le gouvernement fédéral a récemment annoncé une aide de quatre milliards de dollars en cinq ans avec son programme L'Initiative pour la création rapide de logements pour aider les municipalités à faire face à la crise. Mais la complexité du problème fait croire à certains que l’argent ne sera pas suffisant pour tout régler.

Ce n’est pas juste une question de mettre l’argent, estime le maire Stéphane Boyer. Ça ratisse beaucoup plus large que ça.