Des plongeurs libèrent le lac Brome de ses déchets

Des balles de golf, des rames, des cannes à pêche, des bouteilles en verre et en plastique : voilà le genre de déchets qui sont ressortis du lac Brome, samedi, lors de l'opération nettoyage.

Une quinzaine de plongeurs ont ratissé les profondeurs du lac pour y recueillir des déchets de toutes sortes. L’objectif était d’effectuer un nettoyage autour de la plage Douglass et de l’île en face du Club nautique du lac Brome , mentionne la cofondatrice du mouvement Faisons notre part, Anne Marie-Lussier.

La récolte de déchets des plongeurs est souvent impressionnante. Ça vient polluer le lac. On sait que les microplastiques prennent énormément de temps à se dégrader et quand ils se dégradent, ils se transforment en microplastiques . déplore Jean-Pierre Pilon qui est le président de Conversation Lac Brome

« Pour nous, c’est un geste qui est important de nettoyer le lac et c’est surtout un exemple. Si nous, on se donne la peine avec les plongeurs de nettoyer le lac, on se dit que les gens vont prendre conscience que ce qu’ils font a finalement un effet. » — Une citation de Jean-Pierre Pilon, président de Conservation Lac Brome.

En ce début de la saison nautique, c'est également l'occasion de sensibiliser la population à l'importance de prendre soin du lac

Plusieurs déchets ont été trouvés. Photo : Radio-Canada / Samuel Montigny

« Parfois on a des lacs qui sont magnifiques en apparence et lorsque l’on plonge, nous sommes bien placés pour vous dire que certains lacs ressemblent à de vrais dépotoirs. C’est malheureusement une triste réalité » — Une citation de Anne-Marie Lussier, cofondatrice de Faisons notre part

Il y a des années où ils ont dû fermer le lac à cause d’un certain niveau de pollution. Pour nous, la qualité de l’eau est très importante à la longue, indique le président du Club nautique de lac Brome, Paul Archer. Le club offre des cours de voile, de canots et de natation à ses membres, donc évidemment, l’accès au lac est très important pour nous.

Il s'agissait de la deuxième mouture de l'événement.