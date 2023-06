Sensibiliser sur l’itinérance des Autochtones en célébrant leur culture

Kirby Buffalo est venu de Maskwacis en Alberta pour participer à l’évènement et danser avec son frère jumeau. Ils ont l'habitude de participer à des pow-wow, mais celui-ci est le premier en Ontario pour Kirby Buffalo.

Être représenté dans la plus grande ville canadienne est génial. Qui aurait cru qu'un tel événement aurait autant de succès dans une ville comme Toronto , se réjouit l'Albertain vêtu d’un costume coloré traditionnel.

Kirby Buffalo (à droite), est venu de Maskwacis en Alberta pour participer à l’évènement avec son frère jumeau (à gauche). Photo : Radio-Canada

Le festival, organisé conjointement avec la ville de Toronto, est également l'occasion de mettre en lumière les problèmes d'itinérance qui touchent les populations autochtones de la plus grande ville canadienne.

Selon un rapport de l'organisme Oxford Global Challenge paru en 2019, 16 % des personnes sans-abri à Toronto se disent autochtones, alors qu'elles ne représentent que 2 % de la population torontoise.

Steve Teekens, le directeur de la résidence Na-Me-Res qui accueille des itinérants autochtones, explique que ces hommes, venus de tout le pays, viennent à Toronto parce qu’il y a beaucoup d'opportunités , pour le travail notamment.

« Souvent, les gens viennent ici en espérant atteindre leurs objectifs, mais ils deviennent sans-abri, car ils n’ont pas les moyens de louer un logement, donc nous les aidons à se remettre sur pied pour qu’ils réussissent. » — Une citation de Steve Teekens, directeur de la résidence autochtone Na-Me-Res

M. Teekens ajoute que ces personnes-là se retrouvent aussi dans la rue en raison de plusieurs autres facteurs comme les traumatismes intergénérationnels liés aux pensionnats pour Autochtones.

Steve Teekens est le directeur de la résidence Na-Me-Res qui compte 38 logements abordables à Toronto pour accueillir des itinérants autochtones. Photo : Radio-Canada

La résidence Na-me-Res compte actuellement 38 logements abordables, mais un autre édifice est en construction pour offrir 9 unités supplémentaires, et un autre projet avec 20 unités de plus pourrait être construit prochainement.

Nous célébrons notre culture dans les refuges. Nous travaillons avec des gardiens du savoir et avec des aînés. Nous enseignons les langues ojibwé et crie , précise Steve Teekens pour qui les langues autochtones sont essentielles pour comprendre notre culture .

« Cela fait partie du processus de guérison d'apprendre la langue et de les rendre fiers de qui ils sont. » — Une citation de Steve Teekens, directeur de la résidence autochtone Na-Me-Res

Le sans-abrisme et l'insécurité alimentaire

Le sans-abrisme est aussi lié à l'insécurité alimentaire, explique Laurie Hermiston, la propriétaire du marché alimentaire autochtone Dashmaawaan Bemaadzinjin qui signifie Ils nourrissent les gens . Selon elle, la nourriture saine n’est pas toujours facile d’accès.

Personne ne devrait avoir faim sur son propre territoire, donc nous avons commencé pour nourrir nos propres gens, et leur garantir une dignité à travers cela , souligne-t-elle.

Mme Hermiston affirme que la colonisation et l'assimilation continue ont un impact sur nos infrastructures alimentaires, nos connaissances de la nourriture, notre langue, notre culture, donc tout est connecté , dit-elle.

Laurie Hermiston, la propriétaire du marché alimentaire autochtone Dashmaawaan Bemaadzinjin, explique que le sans-abrisme est aussi lié à l'insécurité alimentaire. Photo : Radio-Canada

Elle ajoute que l’accès des Autochtones à leurs propres terres est un défi et qu’il est difficile pour eux de faire des récoltes comme ils en avaient l’habitude auparavant. Nous avons donc ce programme pour aider les aînés et les sans-abri. Nous essayons de les nourrir au mieux que nous le pouvons.

Chaque fois que nous préparons un repas et que nous nous assoyons ensemble nous construisons des liens, et les relations à travers la nourriture nous permettent de connaître notre culture et nos manières d’être autochtone.

Apprendre pour éliminer les barrières

De son côté, le Torontois Martin Boucher est venu participer au festival pour la première fois, pour en connaître davantage sur la culture des Premières Nations. Ça m'intéresse, je veux m’approcher un peu plus de la communauté autochtone, surtout depuis le scandale [des pensionnats pour Autochtones].

J’essaie d’en connaître de plus en plus, de lire, de voir ce qu’on peut faire pour éliminer les barrières et les préjugés. Et sur le plan culturel c'est très riche, donc il y a beaucoup de choses à apprendre , poursuit M. Boucher.

Le pow-wow c’est comme un rite en plein air, en communication avec la nature [...] je trouve ça bien de communier avec l'environnement. C’est une belle communauté , conclut-il

Avec les informations d'Andréanne Williams