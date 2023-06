Une décennie après les inondations, une communauté de Calgary toujours tissée serrée

Au début de l’été 2013, les rivières Bow et Elbow, qui traversent la métropole albertaine, sont sorties de leur lit. Les inondations les plus importantes en plus d’un siècle s’en sont suivies à Calgary. Le quartier Sunnyside, au nord du centre-ville, a été touché de plein fouet.

Le quartier Sunnyside de Calgary a été submergé par les eaux de la rivière Bow, lors des inondations de 2013. Photo : Reuters / Andy Clark

Depuis ce temps, chaque troisième samedi de juin est l’occasion de célébrer la Journée des voisins, en souvenir de la solidarité démontrée pendant les événements.

Cette année, les résidents de Sunnyside ont organisé un défilé et une fête de quartier.

Pour l'une d'entre eux, Christie Page, malgré le stress et les malheurs, les inondations ont néanmoins permis de rapprocher les membres de la communauté. Au lendemain des inondations, nous étions plus proches les uns des autres. Nous l’étions auparavant, mais il y a eu cette chose que nous avons traversée ensemble , se souvient celle qui habite le quartier depuis 12 ans.

Certains d'entre nous ne veulent pas s’en souvenir, mais d'autres veulent renouer des liens et beaucoup d'entre nous veulent remercier toutes les personnes de l’extérieur de la communauté qui sont venues nous soutenir pendant les inondations , ajoute Kerri Treherne, une autre résidente de Sunnyside qui a vécu les inondations de 2013.

Vers une meilleure résilience

Charlie Lund, le président du comité des inondations au sein de l’Association communautaire Hillhurst Sunnyside, abonde dans le même sens, mais selon lui, le travail n’est pas terminé pour rendre la communauté plus résiliente à d’éventuelles inondations.

Ce qu’il nous manque, c'est une digue anti-inondation pour Sunnyside, qui n'est pas encore achevée. On nous a promis une digue anti-inondation et nous savons que la ville y travaille, mais ce n'est pas encore fait. Nous serons toujours anxieux jusqu'à ce que ce soit fait , exige-t-il. Nous ne serons protégés de la rivière qu'une fois que cette barrière sera mise en place.

À plus long terme, il demande également la construction d’un bassin de rétention en amont de Calgary, où l’eau pourrait être redirigée en cas de risque d’inondations.

Un réservoir en amont est important pour les communautés riveraines de Calgary, car il permettrait non seulement d'atténuer les inondations, mais aussi de lutter contre la sécheresse et d'assurer la sécurité de l'approvisionnement en eau.

La mairesse de Calgary, Jyoti Gondek, se veut rassurante. Elle affirme que la construction de la digue à Sunnyside devrait commencer cette année et s'achever d'ici 2025 .

Selon elle, la ville de Calgary est 50 % plus résiliente qu’auparavant en ce qui concerne les risques de crues des rivières Bow et Elbow.

D'ailleurs, malgré la menace de la puissante rivière Bow, les habitants de Sunnyside ne considèrent pas quitter leur quartier.

Je m'attends absolument à ce qu'il y ait d’autres inondations. Je crois aux changements climatiques. [...] Mais je pense que la chose la plus importante en cas de catastrophe est d'avoir des voisins que l'on peut appeler et sur lesquels on peut compter et qui prennent soin les uns des autres , exprime Christie Page, qui a élevé ses deux enfants à Sunnyside.

Sunnyside est, à mon avis, la meilleure communauté en Amérique du Nord , témoigne-t-elle avec fierté.

Avec les informations d’Helen Pike