Bromont veut mieux construire en terrain montagneux

Depuis le 5 juin, les pentes de plus de 20 % sont désormais considérées comme de fortes pentes. Auparavant, elles étaient considérées comme telles à partir de 30 %. La superficie des espaces naturels à préserver sur les terrains a également doublé. Les propriétaires ont maintenant l’obligation de retenir les eaux de ruissellement. De plus, la superficie maximale des propriétés passe de 350 m² à 250 m².

Les citoyens qui souhaitent construire ou faire des travaux dans des terrains en pente devront également être accompagnés par des ingénieurs. Les chantiers de construction seront davantage surveillés.

Les deux choses qui attirent vraiment les gens à Bromont, c'est la possibilité de faire du sport de plein air, et la qualité de l'environnement et de la nature qui nous entourent, explique le maire de Bromont, Louis Villeneuve. C'est notre responsabilité de respecter cela et je pense que quand on vient s'installer à Bromont, il faut comprendre que ça fait partie d’une de nos valeurs.

Selon lui, ces mesures permettront entre autres de limiter l’effet de l’érosion et des sédiments qui peut être irrémédiable.

« Il peut y avoir certains irritants et je le comprends, mais c'est la façon de faire si on veut s'installer à Bromont maintenant. Il faut respecter ce règlement là. » — Une citation de Louis Villeneuve, maire de Bromont

Si ce resserrement irrite certains propriétaires, d'autres, que Radio-Canada a rencontrés samedi, comprennent la pertinence de ces mesures. L’un d’eux se félicite d’avoir pris le temps de s'informer sur la qualité du sol au moment d'acheter sa maison. Ce sont les catastrophes qui surviennent à travers le globe qui l'ont poussé à se questionner.

Stéphanie Latour est une résidente de Bromont. Photo : Radio-Canada / Pierrick Pichette

Ces mesures réjouissent également celle qui s’est longtemps impliquée pour protéger le mont Gale, Stéphanie Latour. On est souvent novateurs sur beaucoup de choses, mais effectivement, il y a des municipalités qui ont adopté ce genre de règlements-là avant, donc je suis heureuse de voir qu'on arrive à ce niveau dans ce sens-là.

« Il y un dialogue que je sens qui est beaucoup plus ouvert. Je pense que tout le monde est conscient des changements climatiques et conscient qu'il faut protéger nos environnements. Je pense qu'il se met en place un mécanisme beaucoup plus intéressant entre les citoyens, les entreprises, les propriétaires, les maires. » — Une citation de Stéphanie Latour, résidente de Bromont.

Stéphanie Latour a remarqué que la pression s’accentue sur le développement immobilier à Bromont avec l'exode des grands centres. Cette dernière espère que d'autres efforts suivront pour protéger les milieux.

Avec les informations de Pierrick Pichette