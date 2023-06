Se défouler en toute sécurité à Drummondville

Les visiteurs viennent s'y défouler en brisant des objets du quotidien de manière sécuritaire.

Après avoir suivi une courte formation sur les règles de sécurité et avoir enfilé un uniforme de protection, les visiteurs peuvent frapper et détruire des objets tels que des imprimantes, de la vaisselle et des électroménagers. Une voiture est également à la disposition des clients.

Le matériel à détruire est choisi par le personnel qui s’assure que toutes les matières dangereuses ont au préalable été retirées.

Il est aussi possible de démolir une voiture. Photo : Radio-Canada / Edouard Dubois

Selon le propriétaire de Rage Room Drummondville, Jafar Al Shemmari, ce genre de commerce permet d’exprimer des émotions fortes dans un cadre sécuritaire et contrôlé. Y'a du monde [qui vient ici et] qui sont tristes, y'a du monde qui sont joyeux , témoigne le propriétaire.

Les objets à démolir proviennent de recycleurs de la région et une fin qu'ils ne servent plus, les matières sont envoyées dans des écocentres.

Jafar Al Shemmari, qui a ouvert son commerce en janvier dernier, souhaite éventuellement offrir davantage de salles de défoulement.

D'après le reportage d'Edouard Dubois