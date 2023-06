Les feux de Notre-Dame-de-Lorette et de La Doré en voie d’être éteints

La pluie des derniers jours a aidé à diminuer l’intensité des feux en activité et leur propagation dans la région, a indiqué la porte-parole de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), Josée Poitras.

Vingt-sept incendies sont toujours en cours au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Onze feux sont maintenant maîtrisés et seize sont contenus.

Les nouvelles sont bonnes en particulier pour les secteurs de Notre-Dame-de-Lorette et de La Doré.

Ça va bien, si bien que les feux qui avaient été placés comme priorité, vraiment, où il fallait protéger les infrastructures et la vie humaine – on parle évidemment des feux de Notre-Dame-de-Lorette et de La Doré –, on est presque en extinction finale. Alors ce sera chose du passé pour ces feux , a-t-elle souligné.

Ces feux avaient été contenus par la SOPFEU il y a un peu plus d’une semaine.

La municipalité de Notre-Dame-de-Lorette est située dans le nord du Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

La SOPFEU continue également de combattre l’incendie de plus de 140 000 hectares qui est toujours non maîtrisé à Chibougamau. Des avions-citernes combattaient la tête du feu samedi.

L’incendie n’est pas jugé comme étant menaçant présentement par l’organisme.