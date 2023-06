L’explosion du 18 juin 2014 qui a blessé deux policiers d’Ottawa et trois ambulanciers paramédicaux lors d’un exercice de formation a déclenché une saga menant à une poursuite de 3,35 millions de dollars contre la Commission de services policiers d’Ottawa, ainsi que des membres actuels et anciens de l'exécutif de la police.

Cette poursuite, encore devant les tribunaux, a été intentée en 2017 par l'ancien sergent d'état-major de la police d'Ottawa, Martin Rukavina , sa femme et ses trois fils.

Ensemble, ils ont demandé des dommages-intérêts aux défendeurs soit : le conseil de police, l'ancien chef de police Charles Bordeleau et d'autres membres de l'exécutif de la police, notamment Jeffrey Kilcollins, Michael Belanger, Larry McNally et Christopher Rheaume. John et Jane Doe sont également cités comme défendeurs.

Martin Rukavina a affirmé qu'il a été accusé à tort de négligence criminelle par les défendeurs après l'explosion de 2014.

Le sergent d'état-major par intérim. Martin Rukavina dit qu'il a été blâmé à tort pour l'explosion de l'exercice d'entraînement en 2014. Photo : Radio-Canada

Les avocats des deux parties ont refusé toute demande d’entrevue effectuées par Radio-Canada. Ils ont mis de l'avant le fait que l'affaire est encore devant les tribunaux.

En tant qu'Association, nous avons soutenu et continuons de soutenir la famille Rukavina et nous espérons que cette affaire sera réglée rapidement et qu'elle aboutira à un résultat positif , peut-on lire dans la déclaration du président de l’Association des policiers d’Ottawa, Matthew Cox.

2014 : explosion à Kanata

Le 18 juin 2014, deux policiers et trois ambulanciers ont été blessés lors d'une explosion survenue au cours d'un exercice de prise d'otages armés à Kanata.

L'incident a donné lieu à des enquêtes de l'Unité des enquêtes spéciales (UES) et du ministère du Travail de l'Ontario.

Quelques mois plus tard, une lettre anonyme mettant en cause les compétences de leadership de Martin Rukavina avait été envoyée à l’ UES , au conseil de police et à CBC .

Le document signé par des agents de l’Unité tactique de la police d’Ottawa avait comme en-tête le logo de la police d’Ottawa.

2015-2016 : accusations portées, puis suspendues au tribunal

En 2015, Martin Rukavina a été transféré de l'Unité tactique aux services de patrouille et a été accusé, avec deux autres agents, de négligence criminelle causant des lésions corporelles et de manquement à ses devoirs en ce qui concerne la substance explosive.

Le ministère du Travail de la province a déposé dix accusations contre la ville d'Ottawa et le conseil de police en rapport avec l'incident.

L’année suivante, les accusations portées contre Martin Rukavina ont été abandonnées devant le tribunal en raison d’incohérences dans la formation des agents de police.

2017 : Rukavina porte plainte au civil

Martin Rukavina a déposé sa plainte au civil en 2017. Dans sa déclaration, il a affirmé que les tensions étaient présentes dès le moment où il a pris le commandement de l'Unité tactique en 2014, en remplacement de Jeffrey Kilcollins.

Il a mentionné avoir été considéré comme un étranger , ce qui a provoqué des tensions et du ressentiment chez ces membres et chez Jeffrey Kilcollins .

Selon la plainte, le tout a été exacerbé lorsque Martin Rukavina a signalé les demandes de dépenses de Jeffrey Kilcollins à son supérieur en lien avec une formation qui aurait pu être donnée à l’interne par la police.

Les dépenses ont été refusées et Jeffrey Kilcollins a été verbalement réprimandé, selon la plainte.

Depuis lors, M.Kilcollins en veut à l'inspecteur Ford et à Martin Rukavina, tout comme les membres de l'Unité tactique fidèles à Kilcollins , affirme la plainte.

Selon le procès, les membres de l'Unité tactique, dont M. Kilcollins, Belanger et Larry McNally, ont lancé une campagne systématique après l'explosion, remettant en question le leadership de Martin Rukavina.

La plainte affirme que Jeffrey Kilcollins, Michael Belanger et Larry McNally ont également fait de fausses déclarations dans le cadre de l'enquête de l' UES sur l'incident, dans le but de le discréditer et l’humilier publiquement et faire pression sur l' UES pour qu'il soit inculpé.

L'effet combiné de la campagne malveillante, des accusations criminelles qui en ont résulté et des actions du commandement du Service de police d'Ottawa (SPO) a eu un impact psychologique dévastateur sur Martin Rukavina , a révélé le procès.

2019–2021 : Affaire rejetée, puis rétablie

Les plaignants ont à leur tour déposé une motion pour rejeter la plainte de Martin Rukavina, soutenant qu'elle devrait être traitée en interne par la police d'Ottawa.

En 2019, un juge leur a donné raison, estimant que la plainte était centrée sur le lieu de travail et qu'elle relevait de la convention collective et de la loi sur les services de police.

M. Rukavina a fait appel devant la Cour suprême, où il a obtenu gain de cause en 2021. Son procès a été rétabli et la police d'Ottawa a été condamnée à payer 10 000 dollars de frais.

Plus tard dans l'année, le conseil de police et les autres défendeurs ont finalement déposé leur déclaration de défense, niant les allégations de M. Rukavina, y compris le fait qu'ils aient participé à l'enquête de l' UES ou qu'ils aient eu quelque chose à voir avec la lettre remettant en question le leadership de M. Rukavina.

Ces défendeurs déclarent que, à tout moment, Charles Bordeleau, Jeffrey Kilcollins, Michael Belanger, Larry McNally, Christopher Rheaume et tous les autres employés concernés de la Commission de services policiers d'Ottawa ont exercé leurs fonctions et responsabilités d'agents de police d'une manière raisonnable, sans négligence, manquement à leurs devoirs ou mauvaise conduite intentionnelle , peut-on lire dans la déclaration.

La déclaration de la défense a été la dernière action significative dans l'affaire.

À l’heure actuelle, le procès est en train de franchir les étapes de la procédure et aucune autre date n'a été fixée pour le procès.