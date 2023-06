Accès en forêt : de nouvelles restrictions demandées par la mairesse de Chibougamau

L’élue, ainsi que le Grand conseil des Cris et le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James (GREIBJ) ont envoyé une lettre au ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour en faire la demande.

Le ministère a levé en grande partie mercredi l’interdiction d’accès en forêt qui touchait le nord-ouest du Québec. Six secteurs demeurent toutefois ciblés par l’interdiction, dont deux quadrilatères au nord et à l’est de Chibougamau, où des feux de forêt font toujours rage.

C'est trop rapide comme décision, déplore Manon Cyr. Il y a l’air d’avoir un peu plus d'orage ou de pluie dans certains secteurs de la région, mais globalement, c'est très préoccupant et c'était un peu prématuré, selon notre avis.

Les signataires souhaitent que Québec revienne sur sa décision et impose de nouvelles restrictions.

On a signé une lettre demandant à la ministre de suspendre le nouveau décret puis de nous ramener à une restriction plus complète, comme on avait avant , a ajouté Manon Cyr.

La mairesse de Chibougamau, Manon Cyr Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Pas de nouvelle évacuation prévue

La mairesse souhaite également rassurer la population, alors que certaines rumeurs voulant qu'un nouvel avis d'évacuation soit en préparation circulent.

Le feu peut connaître une certaine progression, mais c'est vers le nord, donc présentement, moi je suis très rassurée, a-t-elle indiqué. On revient à la vie de plus en plus normale, mais étant donné qu'on est dans la période des feux de forêt, il faut être prudent et que les gens soient rassurés par rapport à l'évacuation.

Elle dit sentir une nervosité parmi les citoyens de sa municipalité, mais assure qu’ils n’ont pas à avoir d’inquiétude présentement.

À lire aussi : Les pompiers espagnols envoyés en renfort à Chibougamau

Le combat contre l’incendie qui fait plus de 140 000 hectares et qui n’est toujours pas maîtrisé se poursuivait samedi.

La progression du feu est limitée et il n’est pas considéré comme étant menaçant, a précisé la porte-parole de la Société de protection des forêts contre le feu, Josée Poitras.

Des avions-citernes se concentrent sur la tête de l’incendie, en plus des pompiers espagnols qui combattent le feu.

Avec les informations de Gabrielle Morisette