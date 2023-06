Une premier salon de poupées réalistes au Québec

Les bébés sont très nombreux à ce premier salon. Ils ne sont pas vivants, mais c'est tout comme. Faits souvent de silicone ou de vinyle, les poupées ont l'allure, la taille, et même le poids d'un nouveau-né.

Durant ce week-end à Drummondville, des gens des quatre coins de la province se font plaisir même si parfois, ils ont peur du jugement

La poupée de Manon Plouffe lui apporte une source de réconfort. J'ai été adoptée. Je n'ai pas de frères, je n'ai pas de sœurs. Je voulais avoir des enfants, je voulais adopter. Je n'ai pas pu. J'ai divorcé. J'avais la maladie de l'endométriose, je ne pouvais pas avoir d'enfants. Donc à 66 ans, je me suis payé Juliette.

L’autrice du livre L'approche par la poupée, Louise Vendette comprend le phénomène. Il est appelé à prendre de l'ampleur avec une population de plus en plus vieillissante. Selon elle, l'effet thérapeutique est indéniable.

« La personne qui pleure, qui est triste, qui est déprimée ou encore les résidents, les personnes aînées qui vivent avec la maladie d'Alzheimer et qui sont en contact avec une poupée reborn, on voit tout de suite les changements et tous les bienfaits que la poupée apporte. »

Selon l’autrice, cette poupée n'a rien de magique, elle ne fait qu'évoquer des souvenirs heureux. C'est ça qu'elle fait la poupée. Elle vient toucher la dimension du passé de notre résident ou de notre personne. Ça pousse la personne à parler et à verbaliser.

Vicki Poulin a confectionné sa propre poupée cet hiver. Une visite à ce salon d'une grande valeur artistique la comble de bonheur. Ça me fait plaisir de venir voir le talent des autres femmes aussi.

« La demande était là. Ça fait des années. On a des clientes ici qui allaient en Ontario et aux États-Unis. On ne savait pas du tout à quoi s'attendre. C’est la fin de semaine du Grand Prix et la fin de semaine de la fête des Pères. Il ne fait pas beau dehors. On ne savait pas du tout si nous allions avoir des clientes et elles sont là. »