Accident de Carberry : des chiens présents à Dauphin pour offrir du soutien psychologique

Ambulance Saint-Jean a mis sur pied cette initiative en collaboration avec la Ville de Dauphin.

Les membres de la communauté seront en mesure d'interagir avec les chiens, à recevoir du soutien thérapeutique à travers l'amour inconditionnel des chiens , indique la directrice des services communautaires à Ambulance Saint-Jean, Ruth Howard, dans un communiqué de presse.

Les chiens de zoothérapie seront à Dauphin toute la fin de semaine et selon les besoins de la communauté dans les jours à venir , précise Ambulance Saint-Jean.

La diacresse Frances Stewart, à gauche, rend visite à Michelle Pereira, bénévole de l'Ambulance Saint-Jean, et à Finn, un golden retriever, sur le terrain de la Place Credit Union de Dauphin. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Jeudi, 15 personnes sont mortes et 10 autres ont été blessées dans un accident entre un semi-remorque et un autobus de transport adapté à l'intersection de l'autoroute Transcanadienne et de la route provinciale 5, près de Carberry, dans le sud-ouest du Manitoba. Un groupe d'aînés de la région de Dauphin se dirigeait vers le Casino Sand Hills, à une quinzaine de kilomètres du lieu de l'accident.

Jeudi, un semi-remorque a heurté un véhicule transportant des aînés de Dauphin, au Manitoba, faisant 15 morts. Photo : Radio-Canada

Des chiens pour le soutien psychologique sont aussi présents au Centre des sciences de la santé de Winnipeg, où la majorité des blessés sont hospitalisés.

Soins communs Manitoba indique, par voie de communiqué samedi, que le bilan des hospitalisations reste inchangé. Dix patients sont toujours hospitalisés, dont 6 aux soins intensifs.

Deuil et stress post-traumatique, l'importance du soutien psychologique

Au cours des prochains jours et des prochaines semaines, les survivants de l'accident vont être confrontés à différents traumatismes et peuvent souffrir de stress post-traumatique , explique la professeure titulaire à l'Université du Québec à Chicoutimi et titulaire de la Chaire de recherche sur les événements traumatiques, Danielle Maltais.

Elle ajoute que les personnes endeuillées pour leur part peuvent vivre un deuil violent .

C'est un événement inattendu. C'est le type de deuil le plus dangereux pour développer des problèmes de santé mentale pour avoir des répercussions aussi sur différents aspects de la vie , dit-elle.

La professeure Danielle Maltais s'est penchée sur plusieurs tragédies et catastrophes au cours de sa carrière. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Danielle Maltais souligne que certaines personnes pourraient ressentir de la culpabilité, par exemple, d'avoir encouragé [leur proche] à faire la sortie ou de ne pas avoir accordé assez de temps à ma mère ou mon père .

Elle ajoute qu'il faudra porter une attention particulière aux petits-enfants qui auront perdu leur grand-parent dans la tragédie.

Des fleurs sont apparues vendredi au site de l'accident, près de Carberry. Photo : Radio-Canada / Gilbert Rowan

La présence de travailleurs sociaux auprès de ces gens est primordiale, fait valoir Danielle Maltais.

Santé Prairie Mountain a mis sur pied en collaboration avec la Ville de Dauphin un Centre de soutien communautaire dans l'aréna de Curling de la Place Credit Union.

Du soutien psychologique était offert sur place, jusqu'à 17 h (heure du Centre), samedi. Dimanche, le Centre de soutien psychologique de Dauphin sera ouvert de 11 h à 17 h. Soins communs Manitoba fait savoir que de plus amples renseignements sur les heures d'ouverture pour les prochains jours seront fournis ultérieurement .

Service téléphonique de soutien psychologique Ligne de soutien psychologique pour les communautés de Dauphin, Carberry, Brandon et Neepawa au 1-888-379-7699.

Danielle Maltais recommande de ne pas hésiter à soutenir les gens touchés par la tragédie en allant au-devant de leurs besoins .

Des gens pourraient ne pas se rendre sur place [au Centre de soutien]. Si on connaît le nom des endeuillés, on peut aller cogner à leur porte comme des travailleurs sociaux ou au moins leur envoyer un petit mot pour leur dire qu'on est là pour les aider , dit-elle.

Elle ajoute que c'est la communauté qui est en deuil et qu'éventuellement il faudra organiser des activités communautaires pour permettre aux personnes touchées par la tragédie de se changer les idées et pour leur faire revivre des occasions de plaisir et de sourire .

Avec des informations de Cedrick Noufele