Déplacés par les feux, des résidents d’Halifax doivent faire analyser leur eau de puits

La municipalité exige qu'ils fassent analyser leur eau de puits en cas de possibles contaminations. Mais selon certains résidents, l'information fournie est confuse et contradictoire.

Les Spinney-Hutton ont fait une réserve d'eau embouteillée. Photo : Radio-Canada

Lisa Spinney-Hutton habite à côté du foyer de l'incendie de la région d'Halifax qui a détruit plus de 150 maisons.

Elle est de retour, avec son conjoint et sa petite fille, dans sa maison qui n'a pas été touchée par les flammes.

On a été évacués et pendant 13 jours, on s'est fait déplacer quatre fois dans quatre différents emplacements. C'était super stressant. Ma fille n'est pas allée à l'école et puis nous n’avons pas pu aller travailler pendant quelques jours. Alors c'était super stressant, mais on est super chanceux que notre maison soit encore ici et ne soit pas affectée directement par le feu , mentionne-t-elle.

Des tests gratuits de l’eau de puits

Mais elle est affectée indirectement, car la ville demande aux résidents du quartier de ne pas boire leur eau de puits avant de la faire tester gratuitement, selon les indications de la municipalité.

Les résidents d'Halifax évacués par les feux de forêt peuvent aller porter des échantillons d'eau pour la faire analyser. Photo : Radio-Canada

Des indications qui laissent à désirer, selon Lisa Spinney-Hutton, qui affirme que plusieurs voisins partagent son point de vue.

Ce qui est le plus frustrant dans tout ce processus, c'est qu'on a eu des problèmes de communications durant ce temps stressant, durant l'évacuation. Là, on est retourné, mais les problèmes de communications se poursuivent avec des informations contradictoires de la municipalité pour faire le test d'eau. C'est beaucoup plus compliqué que c'est supposé être , ajoute-t-elle.

Pour plusieurs résidents d'Halifax touchés par les feux de forêt, le retour à la maison n'est pas facile, surtout avec l'eau de leurs puits. Photo : Radio-Canada

Ce n’est pas l’opinion d'un voisin rencontré au centre de remise des échantillons d'eau.

Je crois que c'est bien organisé, compte tenu de l'envergure du testage qui doit être fait avec des communautés entières qui sont affectées. On a eu des instructions avec les trousses de testage, c'est assez clair ce qu'il fallait faire , prétend Glen Persio.

Maintenant que Lisa Spinney-Hutton a remis ses échantillons d'eau, elle devrait avoir les résultats des tests d'ici de cinq à 10 jours.

Entre-temps, il faudra se limiter à boire de l'eau embouteillée.

D’après un reportage de Paul Légère