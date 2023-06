Les grévistes dénoncent les conditions salariales restées inchangées malgré les profits extraordinaires de Loto-Québec et des casinos au cours de la dernière année.

On a vraiment besoin d’un meilleur salaire pour survivre. On recherche quelque chose qui est proche du coût de la vie. [...] On est juste écœurés : c’est assez! On veut juste notre part du gâteau , lance Colin Valiquette, président du syndicat des travailleuses et des travailleurs de Resto-Casino de Hull ( CSN ).

La CSN déplore par conséquent l'inflexibilité de l'employeur dans les négociations alors que la convention collective est échue depuis le 31 mars 2022, fait valoir M. Valiquette.

Colin Valiquette, président du syndicat des travailleuses et des travailleurs de Resto-Casino de Hull (CSN) Photo : Radio-Canada / David Bates

Les employés en grève réclament une augmentation salariale de 1 $ de l'heure, ce qui équivaut à la hausse du coût de la vie, selon la CSN .

Cette augmentation permettra de protéger le pouvoir d’achat des employés et d’améliorer l’attraction et la rétention du personnel , ajoute M. Valiquette.

[Le salaire] est injuste [compte tenu de] l’inflation. Ce qui est encore plus indécent, c’est de voir des cadres de Loto-Québec, voir que la majoration salariale qu’ils ont reçue représente l’augmentation qu’on demande pour 185 employés. C’est ridicule! croit Azdin Mesri, qui travaille au Casino du Lac-Leamy depuis 27 ans.

Azdin Mesri, employé du Casino du Lac-Leamy depuis 27 ans Photo : Radio-Canada / David Bates

En effet, le président et chef de la direction de Loto-Québec, Jean-François Bergeron, a obtenu une rémunération globale de 586 421 $ au cours de l’exercice 2022-2023. Cela représente une augmentation de 46 % par rapport à l’année précédente, soit 400 718 $.

De même, la CSN donne l'exemple du salaire du vice-président exécutif et chef de l’exploitation des casinos et des salons de jeux, Kevin G. Taylor, qui a reçu une augmentation salariale de 34 % cette année, passant ainsi de 375 461 $ à 504 498 $ par an.

Au-delà de Gatineau

La grève touche à la fois les employés des casinos du Lac-Leamy, de Montréal, de Mont-Tremblant et de Charlevoix. Elle touche aussi les travailleurs de la Section du jeu en ligne de Loto-Québec.

Au total, il s’agit de 1700 syndiqués qui ont adopté un mandat de cinq jours de grève à utiliser à un moment opportun , a indiqué la CSN dans un communiqué jeudi.

Samedi, des grévistes de Montréal sont arrivés à Gatineau à bord de huit autobus afin de participer à la mobilisation.

On est comme tout le monde. On ne roule pas sur l’or, nous autres. C’est nous qui faisons les chiffres des casinos et de Loto-Québec. Ce ne sont pas les patrons. Eux, ils sont dans une tour d’ivoire , a commenté Nico, qui travaille au Casino de Montréal.

Nico, employé du Casino de Montréal Photo : Radio-Canada

Ça bloque à la table de négociations. Tout ce qui est salaire, ça ne bouge pas. [...] On attend que le téléphone sonne. On est prêts à retourner à la table de négociations , assure Riccardo Scopelleti, président de l'unité des travailleurs et des travailleuses de sécurité du Casino de Montréal.

Riccardo Scopelleti, président de l'unité des travailleurs et des travailleuses de sécurité du Casino de Montréal Photo : Radio-Canada / David Bates

Avec les informations de Julien David-Pelletier