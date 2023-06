Tous gagnants à la Course des papas de Cap-Chat

Une cinquantaine de pères accompagnés de leurs enfants ont franchi samedi la ligne d’arrivée lors de la deuxième Course des papas à Cap-Chat, organisée pour célébrer la fête des Pères et la paternité.

Mare de boue, jeux gonflables et nuages de couleur étaient au rendez-vous samedi à Cap-Chat. La course en soi était un parcours amical : tous les pères et leurs enfants gagnaient à être là, selon Laurence Dufour, chargée de projet à l’organisme Nourrisson-Lait Haute-Gaspésie, un des organisateurs de la course.

C’est souvent à travers le jeu et l’apprentissage par le jeu que les pères trouvent leur rôle , affirme-t-elle.

C’était très amusant! Ils ont ajouté un niveau de difficulté, on est un peu plus sales! renchérit Steven Richard, un des nombreux pères participants.

Steven Richard et ses deux enfants ont participé à la Course des papas. Photo : Crédit: Laurence Dufour

Ça permet de se rapprocher, de passer un moment unique, loin des écrans , souligne-t-il. M. Richard, que son travail oblige souvent à être à l’extérieur, reconnaît l’importance d’avoir du temps réservé à ses enfants au calendrier.

La valorisation du rôle des pères et leur implication dans leur famille sont au cœur de la course. Selon Laurence Dufour, c’est encourageant de voir progresser la paternité. C’est génial de voir que les papas s’impliquent de plus en plus , dit-elle.

Si des pères des villes environnantes sont venus à Cap-Chat pour l’occasion, les organisateurs de la Course des papas visent plus loin encore.

Pour la troisième course, l’année prochaine, Laurence Dufour aimerait voir des coureurs arriver des villages plus à l’est sur la route 132. On leur lance un appel!

Pour les participants, l’aspect social de cette course n’était pas à négliger. Ça permet de socialiser avec des gens de la région , mentionne M. Richard.

En espérant que ça donne le goût à d’autres de venir , lance-t-il.

D’après les informations d’Alexandre Courtemanche