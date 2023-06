Une course pour les enfants des pensionnats dans la Première Nation de Timiskaming

La troisième course Every Child Matters a eu lieu samedi avant-midi dans la Première Nation de Timiskaming, près de Notre-Dame-du-Nord.

À quelques jours de la Journée nationale des peuples autochtones, plus de 120 membres des Premières Nations et quelques Allochtones se sont réunis pour se souvenir du lourd héritage légué par les pensionnats pour Autochtones.

C’est un moment pour s’assurer que l’histoire des survivants des pensionnats ne soit pas oubliée et aussi pour honorer les enfants qui n’ont jamais pu rentrer à la maison. C’est aussi une occasion de se rappeler que les chandails orange et les slogans "Every Child Matters" aident à combler le fossé entre les Premières Nations et les Canadiens , nous a dit Donna McBride, membre de la Première Nation de Timiskaming, sur la ligne de départ.

Cette course est une bonne manière d’honorer la mémoire de ces enfants , a souligné son amie Darlene McVittie, enseignante dans la communauté.

Départ de la course à la Première Nation de Timiskaming. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Trois circuits de 2, 5 et 10 km qui empruntaient notamment la route 101 étaient proposés aux coureurs et aux marcheurs de tout âge.

Commémoration et plaisir

Claudette Poucachiche et une vingtaine d'autres personnes de la Première Nation de Long Point ont conduit plus d'une heure ce matin pour participer à cette course.

Shawna MacInnis, Claudette Poucachiche, Pamela Poucachiche et Jackie Polson ont fait la route de Winneway pour courir ensemble. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Mon conjoint a été au pensionnat à Amos. De voir le nombre d'enfants qui manquent ou ceux qui ont été aux pensionnats, ça nous touche dans chaque communauté. Ça touche non seulement la communauté autochtone mais aussi ceux qui nous entourent , affirme-t-elle.

Sa fille, qui a couru 5 km lors de la course précédente, a encouragé Mme Poucachiche à prendre part à cette activité pour la première fois. Elle m’a dit : "Mom, tu vas avoir toutes tes pensées pour la mémoire [des disparus et des survivants]. Tu ne marches pas juste pour toi mais aussi pour quelqu’un. Tu vas faire les pas pour cette personne-là" , raconte la dame.

Ali Peluso (derrière à gauche), sa conjointe Stéphanie Morin et sa mère Bibiane Gagnon Peluso (à l'avant-plan) sont venus d'Angliers avec les enfants pour prendre part à l'activité. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Des adeptes de course des environs sont également venus en famille, comme Ali Peluso, de la municipalité d'Angliers, qui s’apprêtait à courir 10 km. Sa conjointe Stéphanie Morin et sa mère Bibiane Gagnon Peluso ont quant à elles opté pour la marche.

On est ici pour faire du sport et en même temps pour les enfants disparus. C’est une bonne cause , conviennent les deux dames.

Promouvoir l’activité physique

La première présentation de la course a eu lieu en 2021, l’année où des centaines de sépultures d’enfants ont été retrouvées dans l’ouest du pays sur des sites d’anciens pensionnats. Une des organisatrices de l’événement, Tara Dantouze, avait été inspirée par une autre communauté qui avait organisé une activité semblable.

La mère de ma femme est allée dans les pensionnats et elle a remarqué que nous avions besoin de quelque chose qui allait rendre commémorer son expérience , se souvient Mme Dantouze.

Une des organisatrices, Tara Dantouze (à gauche), et l'infirmière sur place Brigitte Daraîche (à droite). Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Elle se dit heureuse d’avoir créé, avec le comité organisateur composé d’une dizaine de personnes, un espace pour à la fois bouger et se recueillir. Nous voulions que cette course soit un exemple de comment la Première Nation de Timiskaming peut intégrer le fitness dans son mode de vie , illustre l’organisatrice.

Un montant de 5000 $ a été amassé pour permettre d'offrir des activités aux aînés du centre d'hébergement de longue durée de la communauté.