Une saison difficile sans les employés de moins de 14 ans

C'est un 17 juin pluvieux et frais, presque froid, qui rappelle davantage l'automne que le début de l'été. Tout un temps pour le Village Vacances Valcartier, près de Québec, qui commence sa saison en manque de soleil, mais surtout de jeunes employés qui assuraient un plus grand nombre d'heures d'ouverture avant que l'adoption d'un projet loi ne vienne lui couper l'herbe sous le pied ainsi qu'à beaucoup d'autres commerçants.

Déjà que le phénomène météorologique El Niño joue les trouble-fêtes avec les commerces saisonniers puisque le soleil et la chaleur boudent juin, l'adoption du projet de loi 19 qui interdit le travail aux jeunes de moins de 14 ans sauf exceptions ajoute une autre couche de nuages au-dessus de la tête des employeurs.

Depuis le 1er juin, les entrepreneurs ne peuvent donc plus embaucher ces jeunes. Certains ont même dû remercier ceux qu'ils avaient trouvé pour la saison.

Le Village Vacances Valcartier avait recruté une cinquantaine de jeunes de moins 14 ans dans son équipe de 500 employés pour sa saison 2023.

La vice-présidente vente-marketing et communications, Sandra Nadeau, soupire en expliquant que l'ensemble du site souffrira cet été de l'entrée en vigueur du projet de loi. On avait des départements avec quelques employés de l'âge de 13 ans. Depuis l'adoption de la loi, on avait 30 jours pour se conformer. Les employés qui avaient cet âge-là, dans le prochain mois, vont nous quitter malheureusement.

Le projet de loi 19 fixe à 14 ans l'âge minimal pour travailler au Québec et interdit aux jeunes de 14 à 16 ans de travailler plus de 17 heures par semaine pendant l'année scolaire, hormis les congés.

Des employés nécessaires pour une offre complète

À l'Association Restauration Québec, on constate des conséquences similaires à l'exemple de celles que connaît le parc aquatique.

Le vice-président aux affaires publiques et gouvernementales à l'Association, Martin Vézina, donne les détails d'un coup de sonde fait auprès des membres cet hiver. Sur 254 répondants, le tiers nous ont dit qu'ils embauchaient des jeunes de moins de 14 ans et donc qu'ils en avaient besoin, quelques heures par semaines, qu'ils étaient nécessaires à l'exploitation de leur restaurant.

La pandémie a bouleversé l'industrie de la restauration au Québec. Entre février 2020 et juillet 2022, plus de 3500 établissements ont fermé leurs portes, révèle Martin Vezina, de l'Association restauration Québec. Maintenant, le projet de loi 19 sur le travail des jeunes a aussi un impact sur les restaurateurs. Photo : Radio-Canada

Antoine Paquin, copropriétaire du casse-croûte Chez Gaston à Québec, rappelle ce passé pas si lointain où des restaurants étaient ouverts 24 h sur 24. Maintenant, dit-il, il n'y en a presque plus. Tous les Tim Horton's de ce monde ferment à 21 h, ou 18 h, ou 20 h. Les horaires ont été scié en deux. Moi, pour parvenir à rester ouvert pendant l'hiver, six jours semaine, jusqu'à 23 heures, il a fallu que je mette l'épaule à la roue et que je m'implique six jours par semaine, comme cuisinier, comme livreur.

L'entrepreneur estime que ce projet de loi nuit à la culture du travail qui n'est pas mise en valeur en empêchant les jeunes adolescents d'avoir un emploi .

« Je trouve ça triste qu'on veuille priver les jeunes d'aller sur le marché du travail en bas âge. [En travaillant, ils peuvent] peut-être se valoriser, avoir le sentiment du devoir accompli, apprendre la valeur de l'argent. » — Une citation de Antoine Paquin, copropriétaire du casse-croûte Chez Gaston

Pour lui, c'est comme si les décideurs étaient dans le déni face à la situation .

À Valcartier, il reste autour de 25 postes à pourvoir. Dans le passé, on fermait plus tard, se remémore Mme Nadeau. Des fois le parc aquatique était ouvert jusqu'à 20 h. Cette saison, on sera ouvert jusqu'à 18 h. On offre des quarts de travail de huit heures aux employés, alors on fonctionne cette année à un quart de travail au lieu de deux. C'est comme ça qu'on réussit à contrer la pénurie de main-d'œuvre.

Les jeunes doivent maintenant avoir plus de 14 ans pour travailler au Québec. (Photo d'archives) Photo : iStock / time99lek

La pénurie de main-d'œuvre ne se résorberait pas seulement avec l'embauche de jeunes, bien sûr. Leur présence facilitait tout de même un peu la gestion des horaires puisque les embauches, en général, sont difficiles. On a mis des annonces pour recruter du personnel cet hiver. En un mois, on reçoit une seule candidature, qui est celle de quelqu'un d'Afrique qui veut obtenir un permis de travail , constate Antoine Paquin.

À Valcartier, l'équipe du Village Vacances offre divers incitatifs pour tenter d'attirer des employés. On a développé un système de navette aussi pour nos employés étant donné qu'on est loin, qu'on n'est pas en ville, qu'il n'y a pas de transport en commun. On offre des repas à 5 $ , donne comme exemple la vice-présidente vente-marketing et communications.

Mais surtout, elle invite les jeunes de 13 ans qui ont dû être remerciés dans les derniers jours à revenir frapper à la porte des gestionnaires du parc aquatique dès leur anniversaire de 14 ans. On va les réembaucher , assure Sandra Nadeau.