Une marmotte sous un capot de voiture, un phénomène plus courant qu’on le croit

La première fois que Devin Rushton, résidente de Williams Lake, a vécu cette situation, elle a passé plus d’une heure et demie à tenter de faire fuir l’animal du compartiment moteur de sa voiture.

« J’essayais de le pousser avec une branche, genre "allez mon petit, sors de là, sors de là", et il [n’a pas bougé] du tout. » — Une citation de Devin Rushton, résidente de Williams Lake

La deuxième fois que la situation s’est produite, la marmotte a fui après quelques minutes.

Pete Wise, directeur de l’organisme de contrôle de la faune nuisible, Wise Wildlife Control Service, explique que des marmottes trouvent parfois temporairement refuge dans des véhicules lorsqu’elles recherchent des tanières pour l’été.

D’après l'organisme de conservation de la faune Wildsafe BC, il existe quatre espèces de marmottes en Colombie-Britannique, incluant la marmotte de l’île de Vancouver, une espèce endémique de la région, en voie de disparition selon la Loi sur les espèces en péril.

Dans l’Intérieur de la province, il existe par contre un grand nombre de marmottes à ventre jaune. C’est l’une des espèces de rongeurs qui se retrouve le plus dans des conflits avec les humains, car leur aire de distribution géographique s'étend également sur des villes.

« J’ai déjà vu des dommages de l’équivalent de 7000 $ aux voitures, en particulier une BMW où une marmotte a grignoté le faisceau de câblage. » — Une citation de Pete Wise, directeur, Wise Wildlife Control Service

La meilleure chose à faire quand une marmotte se retrouve dans votre capot de voiture, selon Pete Wise, est de déranger l’animal pour le faire fuir. Les animaux de compagnie et les enfants devraient rester éloignés, dit-il, et à un certain point, l’animal devrait sortir si le vent souffle sur le véhicule. [Les marmottes] n’aiment pas ça, elles vont descendre et partir , explique Pete Wise.

Ces animaux peuvent mordre, il est donc déconseillé d’essayer de les retirer soi-même de la voiture, avertit le spécialiste de la faune urbaine.

La marmotte de l'île de Vancouver est menacée d'extinction. Photo : Mike Lester

Passagers clandestins

Voyager avec une marmotte dans sa voiture peut également avoir un impact néfaste sur la distribution de l’espèce dans la province.

L’organisme Marmot Recovery Foundation, qui tente de rétablir les populations de marmottes de l’île de Vancouver, témoigne avoir déjà retrouvé dans le secteur quatre marmottes au ventre jaune ayant voyagé clandestinement depuis l’Intérieur de la Colombie-Britannique.

Pour Malcolm McAdie, coordinateur du programme de reproduction en captivité de l’organisme, cela peut présenter un risque pour l’espèce en danger de l’île de Vancouver, car les autres espèces risquent d’apporter des maladies avec elles, sans compter les possibilités de croisement entre les deux populations.

« On ne veut pas de marmottes à ventre jaune sur l’île [de Vancouver]. » — Une citation de Malcolm McAdie, coordinateur du programme de reproduction en captivité, Marmot Recovery Foundation

Malcolm McAdie demande aux automobilistes de faire des vérifications dans leur capot lorsqu’ils entendent des bruits inhabituels pour s'assurer de ne pas se retrouver avec des passagers clandestins.

Avec les informations de Jenifer Norwell