Blaine Higgs se dit ouvert à un vote de confiance à son endroit

M. Higgs fait face à une vague croissante de dissidence de la part de son caucus au sujet de son style de direction et des changements apportés par son gouvernement à la politique de la province sur l'orientation sexuelle dans les écoles.

Dorothy Shepharda démissionné jeudi de son poste de ministre du Développement social après avoir voté avec l'opposition sur une motion appelant le Défenseur des enfants et des jeunes de la province à revoir les changements apportés à la politique LGBTQ.

Dorothy Shephard. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Un changement majeur oblige les enseignants à obtenir le consentement parental avant de pouvoir utiliser les pronoms et noms préférés des élèves transgenres et non binaires de moins de 16 ans.

M. Higgs a réitéré l'importance de ces changements vendredi, affirmant qu'il défendait les parents et que si cela nécessitait un vote de confiance, qu'il en soit ainsi.

Le premier ministre refuse cependant de dire s'il déclenchera des élections avant la fin du mandat de son gouvernement en octobre 2024.