Toute personne qui arrive à l’Île-du-Prince-Édouard ou qui en sort samedi, devra prendre le pont de la Confédération ou un avion.

Mark Wilson, vice-président principal de Northumberland Ferries, a déclaré que les équipes d'ingénieurs travaillent à régler le problème.

Les traversiers Saaremaa I (à l'avant) et Confederation (à l'arrière) en 2022 à Caribou, en Nouvelle-Écosse. Photo : CBC / Patrick Morrell

Nous éprouvons des difficultés mécaniques avec une partie de la connexion du moteur bâbord à la boîte de vitesses centrale , a-t-il précisé dans un courriel.

Ce n’est pas grave puisqu’il s’agit de remplacer une pièce. Nous ne savons pas combien de temps il faudra pour remplacer la pièce et nous serons hors service pour le reste de la journée. Nous aurons une meilleure idée de la durée de l’interruption de service plus tard cet après-midi. Nous faisons tout notre possible pour corriger la situation le plus rapidement possible.

Encore des difficultés techniques pour le NM Confederation

C’est la deuxième fois ce mois-ci que des traversées sont annulées en raison de difficultés techniques. Les questions ne sont pas liées, a assuré Mark Wilson.

La NM Confederation est le seul traversier actuellement en service entre l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse. Le NM Holiday Island a été mis hors service de façon permanente après un incendie à bord en juillet 2022.

Le NM Saaremaa 1, prêté par le Québec, a remplacé le NM Holiday Island l’été dernier et devrait faire de même pendant la haute saison touristique cet été.